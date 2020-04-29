وقت صلاة الضحى الرياض 2020

ننشر وقت صلاة الضحى في الرياض اليوم الخميس 30 أبريل 2020 الموافق السابع من شهر رمضان 1441 الفضيل، وصلاة الضحى سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولها فضل وأجر عظيم، ويُطلق عليها “صلاة الأوابين”، وتُصلى صلاة الضحى ركعتين ركعتين، أقلها ركعتين، وأكثرها ثماني ركعات، يسلم لكل اثنتين.

وقت صلاة الضحى في الرياض

يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي أنه يبدأ وقت صلاة الضحى بعد ربع ساعة من شروق الشمس، ويستمر وقتها حتى إلى أن يقوم قائم الظهيرة وهو قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، حيث يمكن أن تُصلى صلاة الضحى في أي وقت خلال تلك الفترة، وبخصوص موعد صلاة الضحى في الرياض اليوم الخميس 30 أبريل 2020 يبدأ من الساعة 5.33 صباحًا حتى الساعة 11.41 صباحًا، حيث يُمكن أن نصلي صلاة الضحى خلال تلك الفترة.

صلاة الضحى من الأعمال الصالحات الباقيات، وهي دأب الصالحين، وهي طريق من طرق الفوز برضى الخالق عز وجل، وهي واحدة من أفضل الأعمال في حال المداومة عليها، وهي رافد من روافد الحسنات الوفيرة، ومن الأحاديث الكريمة عن صلاة الضحى:

عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث :صيامِ ثلاثةِ أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِرَ قبل أن أرقد (أنام) متفق عليه