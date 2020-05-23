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وقت صلاة العيد الدوحة 1441/2020 قطر

بواسطة محمود عطا الله
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ننشر وقت صلاة عيد الفطر الدوحة 2020-1441 في المنازل قطر لهذا العام بعد دخولنا رسميًا في الساعات الأولى من شهر شوال 1441 في قطر وأول أيام عيد الفطر السعيد، وسوف يكون موعد صلاة العيد قطر 2020 صباح يوم الأحد 24 مايو 2020، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف القطرية عدم ثبوت هلال شوال 1441 مساء يوم الجمعة 22 مايو 2020، لينتهي شهر رمضان الفضيل بالدولة وعدته 30 يوم، ويكون أخر أيامه هو يوم السبت 23 مايو 2020.
موعد صلاة العيد الدوحة 2020
كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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