وقت صلاة العيد في الدوحة 1441 – 2020 Eid AL-Adha in Qatar

نستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة العيد في الدوحة 1441 العاصمة القطرية كما نستعرض أهم استعدادات تنظيم صلاة عيد الأضحى في قطر، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الأضحى سوف تُقام في عدد محدد من المساجد، مع ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل كل المشاركين في الصلاة، هذا وتعود صلاة العيد إلى مساجد قطر من جديد، بعد أن قام الجميع بصلاتها في المنازل خلال عيد الفطر السابق.

وقت صلاة عيد الأضحى الدوحة 1441-2020

صلاة العيد، هي عنوان الفرحة الحقيقية للعيد، حيث يحرص الجميع في الدوحة وكل مدن قطر على المشاركة في تلك الصلاة، وارتداء الملابس الجديدة، كما تتزين المساجد والمصليات، وتكون في أبهى صورها خلال هذا التوقيت، هذا ويوم وقفة عرفة في قطر سوف يكون يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، على أن يكون أول أيام العيد يوم الجمعة 31 يوليو، وقت صلاة العيد في الدوحة 2020 عند الساعة 5.15 من صباح يوم الجمعة.