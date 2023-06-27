وقت صلاة العيد في الكويت غدًا الأربعاء 28 يونيو 2023

يستعد الجميع للمشاركة في موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت تلك الصلاة المباركة التي تُقام في مساجد ومصليات المدن والمحافظات صباح غدًا الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة، الموافق 28 من شهر يونيو 2023، هذا وقد أشرفت وزارة الأوقاف على تجهيز كل المساجد والمصليات لتكون في أبهى صورها لاستقبال المصلين من الكويتيين والمقيمين.

صلاة العيد في الكويت

نشرت وزارة الأوقاف موعد صلاة العيد الأضحى في الكويت 2023 وستكون في وقت واحد في العاصمة وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية، أشكال البهجة والسعادة سوف تنتشر في شوارع وجنبات مدن الكويت غدًا الأربعاء، والجميع يردد تكبيرات العيد المميزة، مرتدين الثياب الجديدة، بمشاركة جميع أفراد الأسرة.



وقت صلاة عيد الأضحى الكويت غدًا الأربعاء 28 يونيو 2023:

أعلنت وزارة الأوقاف عن 46 مصلى سوف تستقبل المصلين خلال صلاة العيد في كل المحافظات صباح غدًا الأربعاء، وذلك إللى جانب المساجد النموذجية في كل مناطق ومدن وأحياء الدولة، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت العاصمة وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية عند الساعة 5.06 من صباح الأربعاء.