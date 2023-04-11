تضم منطقة الجابرية بمحافظة حولي بالكويت عدد من المساجد الكبيرة والهامة، تلك المساجد سوف تستقبل المصلين خلال صلاة القيام رمضان 2023، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أوقات صلاة القيام في مساجد الجابرية 2023، وقد استعدت تلك المساجد، وأصبحت في أبهى صورها لاستقبال المصلين خلال الأيام العظيمة المباركة والأخيرة من الشهر الفضيل.
وقت صلاة القيام في مساجد الجابرية رمضان 2023
- موعد صلاة القيام في مسجد موضي عبد اللطيف العثمان رمضان 2023 بالجابرية عند الساعة 12 بعد منتصف الليل.
- وقت صلاة القيام في مسجد مبارك الكبير بالجابرية الساعة 11.30 مساء.
- مسجد إبراهيم الناصر الهاجري تبدأ صلاة القيام الساعة 11 مساء.
- مسجد ثنيان الغانم الساعة 12 عند منتصف الليل.
- مسجد الحاج السيد عبد الرحمن السيد يوسف الرفاعي الساعة 12 منتصف الليل.
- مسجد أحمد علي المواش 12 بعد منتصف الليل.
- مسجد صقر عبدالله القطان 12 عند منتصف الليل.
- مسجد هيا الحبيب ومسجد هيا عبد المحسن 12 عند منتصف الليل.
- مسجد الصحابي الجليل حارثة بن النعمان 12.30 بعد منتصف الليل.
- مسجد محمد عبدالله طالب الكندري 12.30 بعد منتصف الليل.
- مسجد وليد عيسى الشعيب 12.30 منتصف الليل.
- مسجد ناصر إبراهيم الناصر الهاجري 12 منتصف الليل.