وقت صلاة عيد الفطر السعودية الجزائر وتونس والمغرب وعدة دول عربية

متابعة وقت صلاة عيد الفطر 1440 في السعودية والإمارات والكويت، وكذلك توقيت صلاة العيد في الجزائر والمغرب وتونس وللعديد من الدول العربية التي ثبت لديها رؤية هلال شهر شوال 1440، وان اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لديها، على ان نحدث تلك المواعيد لباقي الدول العربية ومنها مواعيد صلاة العيد في مصر وليبيا والأردن وفلسطين وسوريا يوم الأربعاء المقبل وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

صلاة عيد الفطر هي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحدد الشرع وقت إقامة الصلاة عقب شروق الشمس، وتصدر بيانات رسمية عن المؤسسات والهيئات الدينية والوزارات المعنية بجانب المؤسسات المعنية بالبحوث الفلكية، تحدد موعد أو قت صلاة عيج الفطر لكل منطقة أو مدينة بكل دقة، وسنضع لكم بعض تلك المواقيت.

وقت صلاة العيد 1440 في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية مواعيد صلاة العيد في السعودية للعديد من المدن المنتشرة بجميع مناطق المملكة، وللتعرف على التفاصيل وموعد صلاة العيد في لما يقرب من 107 مدينة ومنطقة في المملكة العربية السعودية، يمكنكم زيارة رابط مواعيد صلاة العيد في السعودية وبه كافة التفاصيل.

وقت صلاة عيد الفطر الجزائر

ثبت رؤية هلال شهر شوال في الجمهورية الديمقراطية الجزائرية، وللتعرف على مواعيد صلاة العيد، ووقت إقامة صلاة عيد الفطر 1440 بالجزائر في حدود 6:45 بالنسبة للعاصمة وقريبا نضع لكم المزيد من المواقيت.

مواعيد صلاة عيد الفطر في الإمارات

أبو ظبي عند الساعة 5:50 صباحا ، دبي الساعة 5.45 صباحا، الشارقة الساعة 5.44 .

عجمان 5.44 ورأس الخيمة 5.41، والعين 5.44 والفجيرة 5.41.

أم القيوين 5.43 وخورفكان 5:41 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2019 الكويت وفلسطين وسوريا واليمن وسلطنة عمان بعد قليل.