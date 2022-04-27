وقت صلاة عيد الفطر في حفر الباطن 2022-1443 وأماكن المصليات والجوامع

دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، واقتربنا من بداية شهر شوال 1443 وأول أيام عيد الفطر السعيد 2022 في السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في محافظة حفر الباطن 2022 وفي المراكز والهجر التابعة لها، كما نستعرض معكم أماكن ومصليات وجوامع صلاة العيد في المحافظة.

وقت صلاة عيد الفطر في حفر الباطن 2022

تشهد صلاة العيد في السعودية من كل عام الفرحة الحقيقية خلال تلك الأيام المباركة والعظيمة، هذا وشهر رمضان 1443 هذا العام كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، وآخر أيامه سوف يكون يوم الأحد 1 مايو، على أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية يوم الإثنين 2 مايو 2022، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة حفر الباطن سوف يكون عند الساعة 5.30 من صباح يوم الإثنين.

أماكن مصليات وجوامع صلاة العيد 2022 في حفر الباطن

تم الكشف عن أماكن صلاة عيد الفطر 2022-1443 في أحياء ومراكز محافظة حفر الباطن، حيث أُعلن عن 113 جامع ومصلى سوف تستضيف المصلين في صباح أول أيام العيد، وسوف تتزين الجوامع والمصليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

