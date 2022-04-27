وقت صلاة عيد الفطر في حفر الباطن 2022-1443 وأماكن المصليات والجوامع

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر حفر الباطن موعد صلاة عيد الفطر حفر الباطن

دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، واقتربنا من بداية شهر شوال 1443 وأول أيام عيد الفطر السعيد 2022 في السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في محافظة حفر الباطن 2022 وفي المراكز والهجر التابعة لها، كما نستعرض معكم أماكن ومصليات وجوامع صلاة العيد في المحافظة.

1 وقت صلاة عيد الفطر في حفر الباطن 2022
2 أماكن مصليات وجوامع صلاة العيد 2022 في حفر الباطن

وقت صلاة عيد الفطر في حفر الباطن 2022

تشهد صلاة العيد في السعودية من كل عام الفرحة الحقيقية خلال تلك الأيام المباركة والعظيمة، هذا وشهر رمضان 1443 هذا العام كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، وآخر أيامه سوف يكون يوم الأحد 1 مايو، على أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية يوم الإثنين 2 مايو 2022، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة حفر الباطن سوف يكون عند الساعة 5.30 من صباح يوم الإثنين.

أماكن مصليات وجوامع صلاة العيد 2022 في حفر الباطن

تم الكشف عن أماكن صلاة عيد الفطر 2022-1443 في أحياء ومراكز محافظة حفر الباطن، حيث أُعلن عن 113 جامع ومصلى سوف تستضيف المصلين في صباح أول أيام العيد، وسوف تتزين الجوامع والمصليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.
صلاة عيد الفطر حفر الباطن

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد صلاة القيام في مساجد الكويت ليلة القدر 27 رمضان 2022

أخبار العالم

من هو النائب العراقي علاء الحيدري؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.