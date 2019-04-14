وقف استقدام العمالة المصرية إلى الكويت للمشاريع الصغيرة.. مع ارتفاع سعر الإقامة

صرحت مصادر مطلعة اليوم الأحد أن المكتب العمالي المصري في الكويت علق على سماح أصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم.

وقف استقدام العمالة المصرية بالكويت

وقالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد في عددها الصادر صباحا عن المصادر: «إن الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل».

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عدم دفع رواتب

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد تسجيل العديد من الشكاوى وخاصة من العمالة الجدد الوافدين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، إذ يفاجئون بعدم دفع رواتب أو وجود عمل حقيقي بعد الوصول، ويظل اكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار ضمن بنود المشروعات الصغيرة عمل آخر.

1500 دينار مدة الثلاث سنوات إقامة

وأوضحت الصحيفة أن إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة تعد ضربة قاسية للمخالفين لشروط وأنظمة القوى العاملة، بخصوص العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، خاصة أن سعر الإقامة مرتفع جدا ويصل إلى 1500 دينار مدة ثلاث سنوات على هذا النوع من التأشيرات.

الجهات المعنية تتابع عن كثب مشورات التواصل الاجتماعي

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، خاصة «الداخلية» و«القوى العاملة»، تترقب وتتابع باهتمام الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.

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