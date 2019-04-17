وكالة أنباء تكشف معلومة جدبدة عن مصير عمر البشير .. اتفاق سري لنقل البشير إلى دولة عربية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن مصدر وصفته بالمقرّب من الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، معلومة جديدة عن مصير البشير الذي تمت الإطاحة به من قبل الجيش السوداني الخميس الماضي بعد حكم استمر لثلاثة عقود، وقالت الوكالة حسب المصدر أن ” الرئيس المعزول موجود في السودان، وأنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة الخرطوم تحت حراسة قوات الدعم السريع”، وأضاف المصدر بحسب الوكالة عن وجود اتفاق سري لنقل البشير إلى دولة عربية.

اتفاق سري لنقل البشير إلى دولة عربية

وبحسب المصدر قال في تصريحات للوكالة الالمانية: إن “محمد حمدان، المعروف بـ”حميدتي” قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به”.

وأضاف المصدر أن : “هناك اتفاقا سريًّا على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك”.

ويذكر أنه تمت الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الجاري، في أعقاب الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها آلاف السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم العاصمة مطالبة باسقاط النظام ، وكان المجلس العسكري الإنتقالي أفاد في وقت سابق أنه تم التحفظ على البشير في مكان آمن بعد عزله دون الكشف عن ذلك المكان الذي يُحتجز فيه مع بعض رموز من نظامه .

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