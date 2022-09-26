ونترلاند الدوحة.. متى تفتح أبوابها للجماهير 2022؟

أُعلن في قطر عن المدينة الترفيهية المرتقبة “الدوحة ونتر وندرلاند” حيث تم توقيع عقود تدشين تلك المدينة بصورة رسمية، الجميع الآن يريد معرفة موعد فتح ونترلاند الدوحة للجماهير، حيث من المرتقب أن تكون تلك المدينة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في دولة قطر خلال الفترة القادمة، من المعروف أن Winter Wonderland واحدة من أكبر العلامات في مجال الترفيه على مستوى العالم، حيث توجد في لندن وفير الرياض بالمملكة العربية السعودية.

متى تفتح ونترلاند الدوحة 2022؟

أكدت عدة مصادر أن موعد فتح ونترلاند الدوحة سوف يكون قبل انطلاق بطولة كأس العالم القادمة في قطر، موقع مكان مدينة ونتر وندرلاند الدوحة سوف يكون على جزيرة المها بمدينة لوسيل، مساحة الدوحة ونتر لاند سوف تكون 200 ألف متر مربع، سوف تتكون المدينة الترفيهية من 6 مناطق للألعاب الترفيهية تضم أكثر من 50 لعبة.

كما ستضم مدينة ونترلاند الدوحة نادي بحري وشاليهات عائلية، كما تضم منطقة للحفلات والفعاليات المختلفة، توقيع عقود إنشاء تلك المدينة تم بين شركة الديار القطرية وقطر للسياحة ومجموعة اليجانسيا.