ونترلاند الكويت.. تعرف على أوقات العمل

بواسطة محمود عطا الله
ونترلاند الكويت 2022 ونترلاند الكويت 2022

الجميع في الكويت يترقب موعد افتتاح مدينة ونترلاند الكويت الترفيهية الجديدة 2022 والتي تُقام في حديقة الشعب، وقد وصلت بالفعل كل العاب ونترلاند قادمة من إنجلترا، وتم تركيبها بالفعل في مكانها المخصصة، واصبحت المدينة الترفيهية حاليًا مجهزة لاستقبال الجميع من الأسر الكويتية والمقيمين والسائحين القادمين للدولة.

ونترلاند الكويت 2022 موعد الافتتاح والأسعار

  1. موعد افتتاح ونترلاند الكويت الأحد 11 ديسمبر 2022 لكن لم يتم الكشف رسميًا عن هذا الموعد.
  2. أوقات عمل ونترلاند الكويت: الأحد إلى الأربعاء من الساعة 5 مساء حتى 12 منتصف الليل – أيام الخميس والجمعة والسبت من 1 بعد الظهر حتى 12 منتصف الليل.
  3. أسعار تذاكر ونترلاند الكويت: حتى الآن لم يتم الكشف عنها، لكن ستكون هناك تذكرة للدخول وتذاكر للألعاب.

  4. أسعار ونترلاند الكويت تُعلن فريبًا
  5. تذكرة دخول ونترلاند الكويت يمكنك من خلالها الدخول والخروج أكثر من مرة ولكن في نفس اليوم فقط.
  6. مواقف سيارات عملاقة متاحة لزائري ونترلاند الكويت، حيث يتسع الباركنج إلى 1600 سيارة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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