ونترلاند الكويت.. معلومات جديدة عن الحدث المرتقب

بواسطة محمود عطا الله
ونترلاند الكويت ونترلاند الكويت

يترقب الجميع موعد افتتاح مدينة ونترلاند الكويت في موسمها 2023/2022، حيث تعاقدت الكويت مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ تلك الوجهة الترفيهية في الدولة، والتي ستكون أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في الكويت خلال الفترة القادمة، تفتح ونتر وندرلاند أبوابها في الكويت بالتزامن مع تواجدها في مدينة الدوحة القطرية، ومن الجدير بالذكر أن تلك العلامة الترفيهية البارزة موجودة في عدة مدن منها الرياض ولندن.

ونترلاند الكويت 2023/2022

  • موعد موسم ونترلاند الكويت من ديسمبر 2022 حتى مارس 2023.
  • مكان ونترلاند الكويت هو حديقة الشعب.
  • سوف تستقبل المدينة الترفيهية 4000 زائر يوميًا.
  • عدد ألعاب ونترلاند الكويت 30 لعبة.
  • تضم 28 مطعم ومقهى.
  • 15 محل تجزئة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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