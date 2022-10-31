ونترلاند الكويت.. معلومات جديدة عن الحدث المرتقب

يترقب الجميع موعد افتتاح مدينة ونترلاند الكويت في موسمها 2023/2022، حيث تعاقدت الكويت مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ تلك الوجهة الترفيهية في الدولة، والتي ستكون أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في الكويت خلال الفترة القادمة، تفتح ونتر وندرلاند أبوابها في الكويت بالتزامن مع تواجدها في مدينة الدوحة القطرية، ومن الجدير بالذكر أن تلك العلامة الترفيهية البارزة موجودة في عدة مدن منها الرياض ولندن.
ونترلاند الكويت 2023/2022
- موعد موسم ونترلاند الكويت من ديسمبر 2022 حتى مارس 2023.
- مكان ونترلاند الكويت هو حديقة الشعب.
- سوف تستقبل المدينة الترفيهية 4000 زائر يوميًا.
- عدد ألعاب ونترلاند الكويت 30 لعبة.
- تضم 28 مطعم ومقهى.
- 15 محل تجزئة.