ونترلاند الكويت.. معلومات جديدة عن الحدث المرتقب

يترقب الجميع موعد افتتاح مدينة ونترلاند الكويت في موسمها 2023/2022، حيث تعاقدت الكويت مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ تلك الوجهة الترفيهية في الدولة، والتي ستكون أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في الكويت خلال الفترة القادمة، تفتح ونتر وندرلاند أبوابها في الكويت بالتزامن مع تواجدها في مدينة الدوحة القطرية، ومن الجدير بالذكر أن تلك العلامة الترفيهية البارزة موجودة في عدة مدن منها الرياض ولندن.

ونترلاند الكويت 2023/2022