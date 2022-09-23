ونتر وندر لاند الكويت.. متى تفتح أبوابها للجمهور 2022؟

أُعلن في الكويت، اليوم الجمعة، عن حدث هام، سوف يكون حديث الجميع عما قريب، وهو موعد افتتاح ونتر وندر لاند الكويت، لتكون أهم وجهة ترفيهية سياحية في الكويت خلال الفترة القادمة، Winter Wonderland Kuwait وتدشين تلك الوجهة، يأتي ضمن خطة الحكومة، لتوفير وجهات ترفيهية تضاهي مثيلاتها في الخليج والعالم، لتعود بالنفع على الجميع.

متى تفتح ونتر وندر لاند الكويت 2022

موقع مكان ونتر وندر لاند الكويت سوف يكون بموقع حديقة الشعب، موعد افتتاح ونتر وندر لاند الكويت سوف يكون مع بداية فصل الشتاء 2022 القادم، سوف تُقدم تلك الوجهة أحدث الألعاب والتي ترضي كل الأعمار، وستكون الأحدث عالميًا، إلى جانب العروض الترفيهية والفنية المختلفة، كما سوف تُقدم تلك الوجهة كل ما يلزم الزائر، من مطاعم وكافيهات وغيرها.

الكشف عن بدء تنفيذ مشروع ونتر وندر لاند الكويت، يأتي بعد توقيع الاتفاق الرسمي بين شركة المشروعات السياحية الكويتية وشركة عالمية متخصصة في عالم الترفيه.