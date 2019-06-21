يوم الأب 2019 شعار جوجل للاحتفال بمناسبة Father’s Day اليوم

يحتفل اليوم محرك البحث جوجل بمناسبة يوم الأب 2019 والتي تأتي في يوم الحادي والعشرين من يونيو من كل عام، حيث يكون هذا اليوم هو يوم تم تخصيصه من أجل تكريم الابناء لآبائهم، والذي يتم الاحتفال به في العديد من دول العالم.

يوم الأب هو ذلك اليوم الذي تم بدء الاحتفال به في عام 1909، حيث قامت الأمريكية سونورا لويس بابتكار الاحتفال بيوم الاب بعد أن كانت تستمع إلى موعظة كان يتم إلقائها بجمعية الشبان المسيحية بولاية واشنطن، حيث أن هذه الموعظة كانت تتحدث عن الاحتفال بعيد الأم وفضلها، وهو ما كان إلهاماً لسونورا من أجل الاحتفال بيوم الأب، وذلك بعد أن قام والدها وليام جاكسون سمارت بتربيتها هي وأخوتها بعد أن توفت أمهم، وهو ما دفع سونورا بتقديم عريضة من أجل الاحتفال بيوم الأب، وهو ما جذب انتباه وإعجاب العديد من فئات المجتمع.

تاريخ الاحتفال بيوم الأب

ويتم الاحتفال في العديد من البلاد الكاثوليكية منذ القرون الوسطى وأمريكا اللاتينية، حيث يتم الاحتفال بيوم الأب في يوم التاسع عشر من شهر مارس من كل عام، كما أن يوم الأب يتم الاحتفال به في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما أنه في أستراليا يتم الاحتفال به أول أحد من شهر سبتمبر من كل عام.

يوم الأب 2019

وفي عام 2016 قامت الدول العربية بالاحتفال بيوم الأب واعتمدت ذلك الاحتفال، إلا أن بعض الدول لم تقر الاحتفال بعيد الأب، وهي: سوريا، وفلسطين، واليمن، والسودان، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي، حيث لم تقم هذه الدول بالاحتفال بيوم الأب.