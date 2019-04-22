يوم الأرض : بفيديو تعبيري جوجل يحتفل بهذا اليوم ويحذر من 6 مخاطر تهدد العالم

يحتفل جوجل اليوم بيوم الأرض العالمي، حيث قام جوجل بتغير الصورة الخاصة بمحرك البحث الخاص به، حيث ظهرت عبارة eath day والتي تعني يوم الأرض وظهرت أيضا عبارة doodle ، والتي يحذر بها جوجل العالم من المخاطر التي قد يتعرض لها كوكب الأرض.

وفي الاحتفال بيوم الأرض العالمي يحذر جوجل من المخاطر التي يتعرض لها كوكب الأرض وتؤدي إلى انقراض الكائنات عليه وتودي إلى تلوث البيئة والمناخ، ومن المخاطر التي تهدد كوكب الأرض قطع الغابات وانقراض الطيور والحيوانات.

وفي السطور القليلة التالية سوف نقدم للقاري معلومات هامة عن يوم الأرض العالمي ومتى بداء الاحتفال به ولماذا خصص يوم 22 أبريل 2019للاحتفال بيوم الأرض العالمي

يوم الأرض العالمي

هو يوم خصص لنشر الوعي البيئي وكيفية الحفاظ على كوكب الأرض وحمايته من المخاطر التي تهدده، وتعريف المواطنين بالمخاطر التي تهدد البيئة، وبدا الاحتفال وتخصيص هذا اليوم في عام 1970 عندما خصص السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون يوم 25 أبريل يوما لتثقيف المواطنين ونشر الوعي البيئي ومنذ ذلك الوقت بداء العالم بالاحتفال بهذا اليوم من كل عام بيوم الأرض العالمي ويتم الاحتفال بهذا اليوم في أكثر من 175 دولة على مستوى العالم اجمع

سبب الاحتفال بيوم الأرض

إما عن السبب الرئيسي في تخصيص هذا اليوم فهو التسريب النفطي الذي حدث في عام 1969م عند سواحل كاليفورنيان حيث أدي تسريب أكثر م 3 ملايين جالون من النفط إلى مقتل أكثر من 10الاف طائر من الطيور البحرية ونفوق الكثير من الأسماك والكائنات البحرية والدولفين.

جوجل يحذر العالم في يوم الأرض

وفي احتفال جوجل هذا العام بهذه المناسبة يحذر من 6 مخاطر قد يتعرض لها كوكب الأرض حيث يوجه جوجل أنظار العالم إلى انقراض بعض الطيور النادرة والحيوانات والأشجار والغابات النادرة، على كوكب الأرض ويطالبهم بحمايتهم وسرعة التدخل من اجل حماية هذه الكائنات النادرة

وقام جوجل بعمل فيديو تعبيري يوضح فيه بعض هذه الكائنات المهددة بالخطر وعرض جوجل ست نماذج من هذه الكائنات وهي طائر القطرس الجوال، وأطول شجرة في العالم وهي شجرة هايبريون، وكذلك أصغر ضفدع في العالم وهو ضفدع يصنفه العلماء يصنفها العلماء ضمن نوع “بيدوفرين”، وزنبقة مياه الأمازون، وبالإضافة إلى ذلك سمكة نادرة عمرها 107 ملايين سنة، ومن الحشرات الحشرة العمياء التي هي من بين أعمق المخلوقات الأرضية في العالم.

← إقرأ أيضاً: