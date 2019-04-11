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يُعلن اقتلاع نظام البشير.. من هو عوض بن عوف والسيرة الذاتية له

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

من هو الفريق عوض بن عوف سؤال الملايين الآن من الشعب السوداني وكل متابعي أخبار السودان الآن، وذلك بعد إعلان وزير الدفاع السوداني البيان الأول للجيش والإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير رسميا، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للفريق أول عوض بن عوف، وتاريخه والمناصب القيادية والهامة التي تولاها من قبل، كما نستعرض معكم أهم المعلومات من cv عوض بن عوف، وقال بن عوف منذ قليل، أن الجيش انتصر للشعب، وأنهى عصر من المعاناة للشعب السوداني، حيث أكد على التحفظ على عمر البشير في مكان امن.

السيرة الذاتية للفريق عوض بن عوف

هو الفريق أول ركن عوض بن عوف من مواليد عام 1956 بقلعة ود مالك بقري، يشغل الآن منصب وزير الدفاع، وكان النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، تلقى بن عوف تدريبه العسكري في الكلية الحربية المصرية، وهو خريج الدفعة “23”، بعد تخرجه التحق بالجيش السوداني، ترقى في المناصب المهمة حتى وصل قائدا لسلاح المدفعية، ومديرا للمخابرات العسكرية ثم المخابرات الخارجية، قبل أن يتقاعد من الجيش، عمل معلما في كلية الأركان والقادة،

بعد تقاعد الفريق أول عوض بن عوف من الجيش، عمل لفترة قنصلا عاما للسودان في مصر، ثم سفيرا للسودان في سلطنة عمان، بعدها عاد للجيش من جديد، حيث تم تعيينه وزيرا للدفاع، ثم نائبا أول للرئيس، كان من أبرز المؤيدين لمشاركة الجيش السوداني باليمن، ومثل السودان الشهر الماضي في القمة العربية بتونس نيابة عن البشير.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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