1 محرم 1443/2021 في الكويت.. متى موعد أول السنة الهجرية؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد 1 محرم 2021 الكويت وموعد عاشوراء موعد 1 محرم 2021 الكويت وموعد عاشوراء

شهد يوم أمس الإثنين استطلاع هلال شهر المحرم وأول السنة الهجرية الجديدة 1443 – 2021 في الكويت وكل الدول العربية والإسلامية، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد أول شهرم محرم في الكويت وأول السنة الهجرية الجديدة 1443 في الدولة، كما سنوضح متى يصادف يوم عاشوراء بالتاريخ الميلادي 2021 في دولة الكويت.

موعد أول محرم والسنة الهجرية الجديدة 1443 في الكويت

اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 هو أول شهر المحرم 1443 في الكويت وهو أول السنة الهجرية في الدولة، ليكون موعد يوم عاشوراء في الكويت 2021 هو يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، هذا وقد بدأت السنة الهجرية الجديدة اليوم الإثنين في مصر وسوريا وتونس وتركيا، بينما تبدأ في السعودية غدًا الثلاثاء، هذا ويبدأ الدوام في الكويت غدًا الثلاثاء في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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