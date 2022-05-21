“10 مقاعد”.. نتائج انتخابات بلدية الكويت 2022 وأسماء الفائزين تظهر مساء اليوم

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات المجلس اللبلدي الكويتي وأسماء الفائزين 2022 نتائج انتخابات المجلس اللبلدي الكويتي وأسماء الفائزين 2022

بدأت منذ قليل وتحديدًا عند الثامنة من صباح اليوم السبت 21 مايو 2022 انتخابات المجلس البلدي الكويتي لاختيار أعضاء المجلس الجديد لدورته القادمة والتي ستكون من 2022 حتى 2026، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات بلدية الكويت 2022 عند ظهورها رسميًا من قبل اللجنة العليا المشرفة عليها، حيث من المرتقب أن تظهر النتائج بعد غلق اللجان الانتخابية، يذكر أن الانتخابات تستمر حتى الساعة الثامنة مساء السبت بعدها يُغلق باب التصويت لتبدأ مرحلة فرز الأصوات، تُقام الانتخابات البلدية الكويتية في 10 دوائر وتشمل كل مناطق ومحافظات الدولة.

نتائج انتخابات بلدية الكويت 2022 وأسماء الفائزين

سوف يكون عدد أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 10 أسماء، حيث قرر قانون تلك الانتخابات أن يفوز مرشح واحد في كل دائرة من الدوائر العشر، هذا وقد بدأت منذ فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث عرض كل مرشح رؤيته وبرنامجه الانتخابي، نتائج انتخابات بلدية الكويت 2022 تم حسمها في الدائرتين السابعة والعاشرة بالتزكية، حيث لم يترشح في كل دائرة منهما سوى مرشح واحد، تابعونا مع كل النتائج بالتفصيل والأرقام بعد قليل.

نتائج انتخابات بلدية الكويت 2022
الدائرة أسماء الفائزين
الدائرة الأولى
الدائرة الثانية
الدائرة الثالثة
الدائرة الرابعة
الدائرة الخامسة
الدائرة السادسة
الدائرة السابعة خالد مفلح المطيري
الدائرة الثامنة
الدائرة التاسعة
الدائرة العاشرة نصار بن مهيني العازمي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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