14 معاملة لا تتطلب الحضور الشخصي إلى هيئة المعلومات المدنية.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت، عن 14 معاملة وخدمة لا تتطلب الحضور الشخصي إلى فروعها، حيث تتوفر تلك المعاملة إلكترونيًا عبر تطبيق سهل أو عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت، وأكدت الهيئة إنها لن تستقبل أي مراجع بخصوص تلك المعاملات المتوفرة أون لاين، هذا ومن المرتقب أن تزيد المعلومات المدنية عدد تلك المعاملات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، تعزيزًا لتوجيهات الدولة نحو تحقيق الحكومة الرقمية.

معاملات متاحة أونلاين ولا تتطلب الحضور الشخصي لمقرات هيئة المعلومات المدنية

1- معاملة بدل فاقد لا تتطلب الحضور الشخصي والذهاب لهيئة المعلومات المدنية وتتوفر عبر تطبيق سهل.

2- تجديد البطاقة.

3- دفع الرسوم.

4- استكمال مولود.

5- تحديث اسم لاتيني.

6- تغيير عنوان على بيت ملك.

7- إصدار شهادة جهة.

8- تغيير عنوان الزوجة مع الأبناء على عنوان الزوج.

9- إصدار شهادة فرد.

10- إصدار رقم آلي للقسيمة.

11- إضافة جهة.

12- إضافة مبنى.

13- تعديل بيانات مبنى.

14- تعديل بيانات جهة.