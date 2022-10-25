14 معاملة لا تتطلب الحضور الشخصي إلى هيئة المعلومات المدنية.. تعرف عليها

بواسطة محمود عطا الله
معاملات لا تتطلب الحضور الشخصي لهيئة المعلومات المدنية معاملات لا تتطلب الحضور الشخصي لهيئة المعلومات المدنية

أعلنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت، عن 14 معاملة وخدمة لا تتطلب الحضور الشخصي إلى فروعها، حيث تتوفر تلك المعاملة إلكترونيًا عبر تطبيق سهل أو عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت، وأكدت الهيئة إنها لن تستقبل أي مراجع بخصوص تلك المعاملات المتوفرة أون لاين، هذا ومن المرتقب أن تزيد المعلومات المدنية عدد تلك المعاملات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، تعزيزًا لتوجيهات الدولة نحو تحقيق الحكومة الرقمية.

معاملات متاحة أونلاين ولا تتطلب الحضور الشخصي لمقرات هيئة المعلومات المدنية

1- معاملة بدل فاقد لا تتطلب الحضور الشخصي والذهاب لهيئة المعلومات المدنية وتتوفر عبر تطبيق سهل.
2- تجديد البطاقة.
3- دفع الرسوم.
4- استكمال مولود.
5- تحديث اسم لاتيني.
6- تغيير عنوان على بيت ملك.
7- إصدار شهادة جهة.
8- تغيير عنوان الزوجة مع الأبناء على عنوان الزوج.
9- إصدار شهادة فرد.
10- إصدار رقم آلي للقسيمة.
11- إضافة جهة.
12- إضافة مبنى.
13- تعديل بيانات مبنى.
14- تعديل بيانات جهة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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