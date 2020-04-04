240 ألف حالة تم شفائها من فيروس كورونا المستجد حول العالم

أعلنت قناة سكاى نيوز الإخبارية في تقرير لها اليوم عن ارتفاع عدد خالات الشفاء من فيروس كورونا في مختلف دول العالم، مؤكدة أن حالات الشفاء من وباء فيروس كورونا تجاوز 240 ألف حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة نحو 840 ألف حالة موزعين في دول العالم وذلك بعد استثناء أعداد الحالات التي فارقت الحياة والمتعافين منه.

ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم

ويذكر أن نشرت صحيفة south china post في تقرير لها أن منظمة الصحة العالمية قد غيرت في الإرشادات والنصائح بخصوص فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها عدلت في أوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الحرص والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .



وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أنها تدعم المبادرات الحكومية التي تطالب فيها المواطنين بارتداء الأقنعة أو الكمامات بالإضافة إلى استخدام أدوات التطهير والبعد عن المناطق المزدحمة الأمر الذي نتج عنه التحول الكبير في تفشي فيروس كورونا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يجب ترك الكمامان الطبية والأقنعة الجراحية للعاملين في المجال الطبي من هيئة التمريض والأطباء وغيرهم من العاملين بالمجال الطبي، بينما يمكن للمواطنين في الخارج ارتداء الأغطية المصنوعة من القماش أو استخدام أغطية الوجه المحلية الصنع بشكل رئيسي، وذلك بسبب عدم توافر الكثير من الكمامات والأدوات وأن الأطباء وهيئة التمريض أكثر الفئات احتياجاً إلى استبدالها باستمرار حتى لا يتعرضون للإصابة بالعدوى.



