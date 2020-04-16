2600 حالة وفاة في 24 ساعة فقط.. أمريكا تسجل رقماً قياسياً جديد في وفيات كورونا

لا يزال الولاء اللعين يحصد أرواح الكثير من البشر في مختلف أنحاء العالم، حيث أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، وفاة 2600 شخص بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28326 وفاة.

أما عن عدد الإصابات فقد تجاوز عددها 637 ألف إصابة، لتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً في عدد الإصابات والوفيات، على الرغم من أن الوباء كان بطئ الانتشار في الأسابيع الماضية، حيث سجلت أول حالة وفاة في تاريخ 29 فبراير المنصرم، إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الماضي كشر عن أنيابه ليقفذ بأمريكا إلى قمة الأكثر تضرراً منه.

ورغم تلك الأرقام المهولة، إلى أن التكهنات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو إعادة فتح البلاد حتى لا تعاني من ضائقة إقتصادية، ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمر صحفي اليوم الخميس من أجل رسم خطة إعادة الفتح.

ترامب صرح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلاً: “غداً سيكون يوماً عظيماً، سنتحدث مع حكام (الولايات) وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح” الاقتصاد في عدد من الولايات”.

وأردف “سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها، في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو”.

وفي آخر إحصائيات الوباء العالمي تجاوز عدد المصابين 2 مليون مصاب حول العالم، فيما وصل عدد المتعافين إلى نصف مليون، وبلغ إجمالي الوفيات 134,616.