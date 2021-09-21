3000 وحدة سكنية.. فتح باب التسجيل على شقق مجمع بسماية 2021

في خبر هام، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الإثنين، عن فتح باب التسجيل على شقق مجمع بسماية السكني، حيث طرحت الهيئة 3000 وحدة سكنية للبيع بنفس الآلية السابق الكشف عنها بدفع 10% مقدم، وتقسيط باقي المبلغ، ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل على شقق مجمع بسماية، وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار أن الوحدات المطروحة للبيع في مجمع بسماية لجميع المساحات المتاحة، ولكل النماذج الشرقية والغربية.

التسجيل على شقق بسماية 2021

مجمع بسماية السكني يقع على بعد 10 كيلو متر جنوب شرق العاصمة بغداد، تُنقذه شركة هانوا الكورية، كما ذكرنا عدد الشقق المطروحة حاليًا 3000 وحدة سكنية، طريقة التسجيل على شقق بسماية تتم عن طريق 3 مصارف وهم: الرافدين والرشيد والعراقي التجاري، حيث تم تخصيص 1000 وحدة لكل بنك لتلقي التسجيل، يدفع الراغب في الشراء 10% من ثمن الوحدة.

أسعار شقق بسماية 2021