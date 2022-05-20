4 مرشحين في الدائرة السادسة لانتخابات بلدية الكويت 2022.. تعرف على الأسماء وأماكن اللجان في الفروانية وحطين والفردوس وخيطان

بواسطة محمود عطا الله
مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي

يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، تلك الدائرة التي تضم مناطق الفروانية وحطين والفردوس وخيطان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة 6 لانتخابات البلدي، وأماكن اللجان الانتخابية في تلك الدائرة، يبدأ التصويت في تلك الانتخابات من الساعة الثامنة صباح غدا السبت وحتى الثامنة مساء.

1 أسماء مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
2 أماكن اللجان الانتخابية الدائرة 6 الفروانية وحطين والفردوس وخيطان

أسماء مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

  • اسحاق أحمد الكندري.
  • عدنان جمعة سبتي.
  • فارس شميريخ الديحاني.
  • فهيد المويزري الرشيدي.

أماكن اللجان الانتخابية الدائرة 6 الفروانية وحطين والفردوس وخيطان

  • أماكن لجان الفروانية لانتخابات المجلس البلدي: لجنة الرجال مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية بنين الفروانية – لجنة النساء ثانوية الفروانية بنات.
  • لجان حطين انتخابات البلدي: لجنة الرجال مدرسة قيس بن أبي العاص متوسطة بنين جنوب السرة، لجنة السيدات مدرسة ناصر عبد المحسن السعيد بنين جنوب السره.
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  • لجان الفردوس الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين الفردوس، لجنة السيدات مدرسة الوليد بن عبد الملك الابتدائية بنين الفردوس.
  • لجان خيطان الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة ثانوية أبرق خيطان للبنات، لجنة النساء مدرسة أبرق خيطان المتوسطة بنات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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