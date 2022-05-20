4 مرشحين في الدائرة السادسة لانتخابات بلدية الكويت 2022.. تعرف على الأسماء وأماكن اللجان في الفروانية وحطين والفردوس وخيطان
يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، تلك الدائرة التي تضم مناطق الفروانية وحطين والفردوس وخيطان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة 6 لانتخابات البلدي، وأماكن اللجان الانتخابية في تلك الدائرة، يبدأ التصويت في تلك الانتخابات من الساعة الثامنة صباح غدا السبت وحتى الثامنة مساء.
أسماء مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
- اسحاق أحمد الكندري.
- عدنان جمعة سبتي.
- فارس شميريخ الديحاني.
- فهيد المويزري الرشيدي.
أماكن اللجان الانتخابية الدائرة 6 الفروانية وحطين والفردوس وخيطان
- أماكن لجان الفروانية لانتخابات المجلس البلدي: لجنة الرجال مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية بنين الفروانية – لجنة النساء ثانوية الفروانية بنات.
- لجان حطين انتخابات البلدي: لجنة الرجال مدرسة قيس بن أبي العاص متوسطة بنين جنوب السرة، لجنة السيدات مدرسة ناصر عبد المحسن السعيد بنين جنوب السره.
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- لجان الفردوس الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين الفردوس، لجنة السيدات مدرسة الوليد بن عبد الملك الابتدائية بنين الفردوس.
- لجان خيطان الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة ثانوية أبرق خيطان للبنات، لجنة النساء مدرسة أبرق خيطان المتوسطة بنات.