4 مرشحين في الدائرة السادسة لانتخابات بلدية الكويت 2022.. تعرف على الأسماء وأماكن اللجان في الفروانية وحطين والفردوس وخيطان

يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، تلك الدائرة التي تضم مناطق الفروانية وحطين والفردوس وخيطان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة 6 لانتخابات البلدي، وأماكن اللجان الانتخابية في تلك الدائرة، يبدأ التصويت في تلك الانتخابات من الساعة الثامنة صباح غدا السبت وحتى الثامنة مساء.

أسماء مرشحي الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

اسحاق أحمد الكندري.

عدنان جمعة سبتي.

فارس شميريخ الديحاني.

فهيد المويزري الرشيدي.

أماكن اللجان الانتخابية الدائرة 6 الفروانية وحطين والفردوس وخيطان