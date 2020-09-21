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500 دينار غرامة استخدام الهاتف.. تعرف إلى قانون المرور الجديد 2020 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
غرامات قانون المرور الجديد الكويت غرامات قانون المرور الجديد الكويت

أعلن قطاع المرور والعمليات في دولة الكويت عن غرامات قانون المرور الجديد 2020 في الكويت لمن يخالف القواعد والنظام، وناشدت إدارة المرور ووزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقواعد المرور للحفاظ على حياة الجميع.
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قانون المرور الجديد 2020 في الكويت تم تدشينه والعمل به مع شهر سبتمبر 2020 الجاري، وتم تنفيذه والعمل به الآن في كل شوارع الكويت، حيث تسعى الدولة إلى وجود نظام مروري متميز، يضاهي أنظمة المرور في الدول المتقدمة.

غرامات قانون المرور الجديد 2020 في الكويت

1- غرامة استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة 500 دينار.
2- غرامة تجاوز الإشارة الحمراء الكويت 500 دينار.
3- عقوبة قيادة السيارة بسرعة ورعونة 500 دينار.
4- غرامة عدم ربط حزام الأمان الكويت 150 دينار.
5- عقوبة الوقوف على الأرصفة بالسيارة 150 دينار.
6- غرامة تواجد الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة 200 دينار كويتي.
7- غرامة تظليل السيارة ووضع الملصقات 200 دينار.
8- غرامة تعمد تعطيل الطريق بالسيارة 75 دينار.
9 غرامة القيادة بدون تأمين 200 دينار.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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