قرار 60 سنة بالكويت.. تعرف على شروط القوى العاملة الميسرة لتجديد إقامات تلك الفئة

بواسطة محمود عطا الله
قرار تجديد إقامات فوق 60 بالكويت الجديد قرار تجديد إقامات فوق 60 بالكويت الجديد

أكدت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، قد وافق على قرار جديد يخص ملف تجديد إقامات من تجاوز الستين سنة في الكويت من حملة الشهادات دون الجامعية، وأن اجتماع مجلس إدارة القوى العاقلة، قد عقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالله السلمان، وبصدور القرار الجديد رسميًا، تكون الهيئة قد سحبت القرار السابق بحظر التجديد لتلك الفئة.

قرار تجديد إقامات فوق الستين بالكويت الجديد

  • وافق مجلس إدارة القوى العاملة في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التجارة على تجديد إقامات من تجاوز 60 سنة من حملة الشهادات أقل من الجامعية بشروط ميسرة.
  • أول شروط التجديد دفع رسوم بقيمة 500 دينار.
  • ثاني شرط هو تأمين صحي في القطاع الخاص.
  • تابعونا مع مزيد من التفاصيل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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