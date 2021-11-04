قرار 60 سنة بالكويت.. تعرف على شروط القوى العاملة الميسرة لتجديد إقامات تلك الفئة

أكدت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، قد وافق على قرار جديد يخص ملف تجديد إقامات من تجاوز الستين سنة في الكويت من حملة الشهادات دون الجامعية، وأن اجتماع مجلس إدارة القوى العاقلة، قد عقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالله السلمان، وبصدور القرار الجديد رسميًا، تكون الهيئة قد سحبت القرار السابق بحظر التجديد لتلك الفئة.

قرار تجديد إقامات فوق الستين بالكويت الجديد