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8 خطوات للاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا

بواسطة آية العلا
8 خطوات للاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا

الرقم التريندي هو رقم مكون من تسع أرقام، وهي من الأرقام التى تضمها بطاقة الشخصية الكويتيه أو لبطاقة المدنية ، فضلا عن أنه يتم إستخدامه في المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية، وتتمثل هذه التعاملات فى تسديد مخالفة العبور أو المرور، غير أن البطاقة الشخصية الكويتية من الأوراق المهمة لإحتوائها على معلومات وبيانات شخصية توضح هوية الشخص حامل البطاقة، وهي (الرقم المدنى، عنوان السكن، رقم سرى، فصيلة الدم)، ويمكن معرفة هذا الرقم ألكترونيا، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح خطوات الاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا.

1 خطوات الاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا
2 خطوات الاستعلام عن المخالفات برقم التريندي الكويتي

خطوات الاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا

الاستعلام عن رقم تريندي الكويتى
8 خطوات للاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا
  1. قم بفتح موقع وزارة الداخلية الكويتية.
  2. قم بالنقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية” فى أعلى الصفحة.
  3. ثم حدد “إدارة نطم المعلومات العامة”.
  4. قم بكتابة الرقم المدني الخاص بك فى المربع المخصص له.
  5. ثم اكتب رقم جواز السفر فى المربع المخصص له.
  6. قم باختيار تاريخ اإنتهاء الصلاحية فى الخانة المخصص لذلك.
  7. ثم اضغط على زر ” استعلام”.
  8. سيظهر لك الرقم التريندي الذي كنت تقوم بالاستعلام عنه.

خطوات الاستعلام عن المخالفات برقم التريندي الكويتي

الاستعلام عن رقم تريندي الكويتى
8 خطوات للاستعلام عن رقم تريندي الكويتى إلكترونيا
  1. عليك الدخول الى الموقع الرسمى الخاص بالاستعلام عن المخالفات بالرقم التريندي .
  2. قم بكتابة الرقم تريندى لمكتب المنزل في المكان المخصص لذلك.
  3. ثم اكتب رمز التحقق في المربع المخصص له.
  4. ثم اضغط زر “بحث”.
  5. سيظهر لك المخالفات الخاصة بالرقم التريندي.
آية العلا
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