من هو عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

من هو عبد الفتاح البرهان هو سؤال الجميع من الشعب السوداني والمهتمين والمتابعين لأخبار السودان الآن بعد توليه منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان رسميا، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لعبد الفتاح البرهان من ويكيبيديا، وعدد من المعلومات المتوفرة عنه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، حتى وصوله لهذا المنصب الرفيع، وكان الفريق أول ركن عوض بن عوف كان قد أعلن، مساء اليوم، عن تنحيه عن رئاسة المجلس الانتقالي، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس.

السيرة الذاتية للفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

هو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وهو المفتش العام للجيش السوداني، عينه البشير في هذا المنصب الهام منذ أقل من شهرين، وهو المشرف على القوات السودانية الموجودة باليمن مع قائد قوات التدخل السريع محمد حمدان حميدتي، شغل من قبل منصب قائد القوات البرية السودانية.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويكيبيديا، قضى الكثير من أوقات حياته الأخيرة كما تؤكد الكثير من المصادر بين اليمن والإمارات العربية المتحدة، أكدت عدة مصادر أن البرهان هو قائد عملية خلع الرئيس عمر البشير من منصبه.

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