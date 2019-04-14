من هو أبو بكر مصطفى رئيس المخابرات السوداني الجديد، والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

من هو أبو بكر مصطفى رئيس المخابرات السوداني الجديد هو سؤال الجميع الآن في السودان، وسؤال كل المهتمين بالشأن السوداني، ويأتي هذا بعد تعيينه في هذا المنصب الهام، وسط تطورات هامة تشهدها البلاد، هذا ونقدم لكم السيرة الذاتية لأبو بكر مصطفى من ويكيبيديا، والوظائف القيادية والهامة التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الهام والرفيع، ومناصبه السياسية السابقة، هذا وقد أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قراره بتعيين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للرئيس المستقيل صلاح قوش.

من هو الفريق أبو بكر مصطفى رئيس المخابرات الجديد والسيرة الذاتية له

هو الفريق أبوبكر حسن مصطفى دمبلاب، نال درجة “الفريق أول” اليوم بعد تعيينه في منصب مدير المخابرات العامة بالسودان، تخرج الفريق أول أبو بكر مصطفى من الكلية الحربية بالسودان عام 1982 كضابط في الدفعة 31، بعد تخرجه مباشرة التحق بالعمل في القوات المسلحة السودانية، كما درس وتخرج من كلية القانون، شغل من قبل منصب مدير إدارة المخابرات الخارجية.

الفريق أول أبو بكر مصطفى رئيس المخابرات الجديد من مواليد شمال أم درمان، شغل من قبل منصب نائبا لجهاز الأمن، له خبرة كبيرة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث عمل به في التسعينيات، عمل من قبل قنصلا للسودان بالقاهرة، ومستشارا في السفارة السودانية بالسعودية.

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