فوائد التفاح لخسارة الوزن وللصحة

يعد التفاح من أكثر الفواكه المفضلة في العالم ويرجع بداية زراعته إلى وسط آسيا منذ القدم، وهو من أكثر الفواكه المستهلكة ، حيث يتميز بمذاق لذيذ، ويضاف للعديد من الوصفات وأصناف الحلويات المختلفة، ويصنع منه عصائر أيضا، وهو من الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية ومركبات الفلافونويد التي تحد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض فهو يقوي جهاز المناعة كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

فوائد التفاح لجسم الإنسان

فوائد التفاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: حيث أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، كما أنه يقلل من حدوث حالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 43% عند النساء وبنسبة 19% عند الرجال، كما انه يمنع تراكم اللويحات داخل الشرايين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: حيث أكدت الدراسات التي أجريت أن التفاح يحمي من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة .20% والرئة والثدي بنسبة 18%، وذلك من خلال تناول ثمرة من التفاح يوميا.

تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني : حيث أكدت الدراسات أن التفاح يحتوي على ألياف تعمل على تقليل مستوى السكر في الدم، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول والتي تعمل على منع التلف الذي قد يصيب خلايا بيتا في البنكرياس والمسؤولة عن إنتاج مادة الأنسولين في الجسم.

يساعد في خسارة الوزن لاحتوائه على كمية عالية من الألياف، ومقدار قليل من الطاقة مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الجسم، وهو يدخل ضمن العديد من أنظمة الحمية الغذائية.

يساعد في تعزيز صحة العظام: حيث يعمل على كثافة العظام وتقليل نسبة فقدان الجسم للكالسيوم، التفاح يؤثر بشكل إيجابي على صحة العظام، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة.

يقلل من خطر الإصابة بالربو بالنسبة للأطفال في سن الخامسة من عمرهم: فقد أكدت الدراسات التي أجريت أن النساء اللاتى يحرصن على تناول التفاح أثناء فترة الحمل يصبح أطفالهم أقل عرضة للإصابة بالربو أو صفير الصدر وهم في سن الخامسة من عمرهم.

تحسين صحة الأسنان: يحتوي التفاح على حمض الماليك الذي يعمل على تبييض الأسنان وإزالة البقع عن سطح الأسنان، بالإضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ويعالج أمراض اللثة عن طريق خفض نسبة البكتيريا.

ونظرا لكثرة فوائد التفاح الصحية للجسم هناك مقولة تقول(أن تناول ثمرة واحدة من التفاح يوميا تجعلك بعيد عن الطبيب كل يوم).

أهم فوائد الفواكه والأعشاب الطبيعية للجسم