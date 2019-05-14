فوائد اليانسون في علاج الأمراض

اليانسون هو أحد الأعشاب الطبية التي تستخدم في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وهو من أقدم النباتات الطبية المعروفة والتي يتراوح طولها من 30 :50 سم وهي عبارة عن أزهار صغيرة لونها أبيض وبذور صغيرة لونها ما بين اللون الأخضر والأصفر، وأكثر ما يميزها رائحتها الطيبة، وله استخدامات عديدة، فهو يستخدم لإضافة النكهة، ويعالج تقلصات المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي، حيث يعمل علي تعزيز عملية الهضم، وطارد للغازات، كما انه مفيد للأمهات حديثي الولادة اللاتي يرضعن حيث انه يعمل على إدرار الحليب، وعلاوة على ذلك فعو مفيد للأطفال الرضع ايضا لانه يعالج مشاكل الجهاز الهضمي لديهم ويريحهم.

فوائد شرب اليانسون

شرب اليانسون يعالج مشاكل الجهاز الهضمي، ويعتبر ملين طبيعي فهو يعالج الإمساك أيضا ومشاكل عسر الهضم والتقلصات.

اليانسون مفيد جدا لعلاج الكحة ونزلات البرد وطارد للبلغم.

مضاد للالتهابات والروماتيزم، يعالج التهابات المفاصل وآلام الروماتيزم فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

يعالج التشنجات والتقلصات الناتجة عن القولون العصبي أو السعال.

يعد شرب اليانسون بمثابة مسكن للآلام كما انه يساعد على الاسترخاء ومهدئ للأعصاب، ومحارب للاكتئاب.

يعمل اليانسون على تخفيف آلام الدورة الشهرية من التقلصات والتشنجات فهو يعمل كهرمون الاستروجين في الجسم.

اليانسون مفيد بالنسبة للحامل في الفترة الأخيرة من الحمل فهو يسهل عملية الولادة.

استخدامات اليانسون في الشفاء من الأمراض

يستخدم اليانسون في شكل بذور أو أوراق أو زيت اليانسون والتي تدخل في صناعة العديد من المستحضرات والأدوية الطبية التي تعالج العديد من المشاكل الطبية في الجسم مثل:

اليانسون لــ علاج اضطرابات المعدة والأمعاء.

فوائد اليانسون لطر د للغازات.

يستخدم اليانسون ل علاج الإمساك.

طارد للبلغم.

علاج الربو.

علاج الأرق.

علاج مشاكل الحيض.

زيادة الرغبة الجنسية.

كما أن اليانسون له العديد من الاستخدامات الأخري حيث يعمل زيت اليانسون أو اليانسون المغلي في علاج مشاكل بعض الأمراض الجلدية مثل علاج الصدفية وعلاج الجرب والقمل، كما أنه يدخل ايضا في صناعة العطور وبعض أنواع الكريمات، والصابون.