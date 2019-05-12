فوائد البابونج للصحة وطريقة تحضير مشروب البابونج

البابونج هو عشبة معروفة منذ آلاف السنين، ولازالت مستخدمة حتى الآن، يبلغ ارتفاعها إلى 35سم، وتنمو أزهار البابونج بعد مرور من 6:8 أيام، تستخدم تلك الأعشاب في الكثير من الأغراض الطبية والصحية، هناك نوعين من البابونج معروفين وهما البابونج الألماني واسمه العلمي هو (Matricaria retutica)، والبابونج الإنجليزي المعروف باسم (Chamaemelum nobile)، أو البابونج الروماني، ويعد البابونج الألماني هو أكثرهم شهرة ويقام عليها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية وفوائد البابونج كثيرة جداً للرجيم وللشعر وللبشرة.

فوائد البابونج للجسم

ينقع البابونج و يستخدم منقوعة في علاج نزلات البرد، والتهابات اللثة.

يعالج البابونج بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والجدري المائي، والطفح الجلدي.

يستخدم البابونج كنوع من أنواع الشاي لمعالجة اضطرابات المعدة.

يخفف من الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية.

يعالج البابونج تقلصات المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي من القئ والحموضة.

يستخدم البابونج في علاج الإسهال عند الأطفال.

يعالج البابونج الأرق ويساعد على النوم.

يستخدم البابونج في خفض درجة حرارة الجسم.

يستخدم البابونج فى علاج هشاشة العظام والكسور.

يعالج البابونج غازات المعدة وحالات الدوار الناتجة عن السفر.

يحتوي البابونج على مضادات للخلايا السرطانية وتحافظ على الخلايا الطبيعية.

يستخدم غسول البابونج المائي لعلاج الإلتهابات النسائية.

يعالج البابونج امراض القلب لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.

يستخدم البابونج في علاج الالتهابات الجلدية السطحية.

يستخدم البابونج في تقوية الجهاز المناعي.

مشروب زهرة البابونج

المكونات: مشروب البابونج: يتكون من ملعقة كبيرة من أعشاب البابونج- وكوب ماء كبير- ملعقة صغيرة من السكر أو عسل النحل.

طريقة تحضير مشروب البابونج

نقوم بغلي مقدار كوب من الماء، ثم نقوم بإضافة زهرة البابونج إليه، ونتركه منقوع في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بتصفيته ونحليه بالسكر أو باستخدام عسل النحل الطبيعي للتحلية.

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اضرار البابونج

كثرة تناول البابونج يؤدي إلى حدوث تقلصات وتشنجات في عضلات الرحم، قد تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة.

ينصح بعدم تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة.

لا يوجد أضرار لتناولها أثناء فترة الحمل ولكن باعتدال دون الإفراط.