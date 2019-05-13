فوائد القرفة في علاج الأمراض

القرفة سميت بأسماء متعددة وهي الدار الصيني، القرفة السيلانية، والدارسين، هي عبارة عن أعواد بنية اللون يستخرج من شجر القرفة فهي عبارة عن لحاء نبات شجر القرفة الدائم الخضراء ويتم تجفيفها لذلك فهي تأخذ شكل الأنبوب، وهي أشجار متعددة تزرع في المناطق الاستوائية، الموطن الأصلي لها تحديدا في جنوب شرق آسيا والهند الغربية وسريلانكا، وهي أشجار مرتفعة يتراوح ارتفاعها ما بين 10:40 متر.

فوائد القرفة العلاجية

تساعد القرفة على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

تستخدم كمطهر للجروح، وتعمل على طرد السموم والبكتيريا من الجسم وتقتل الجراثيم.

تستخدم في علاج البشرة من الحبوب والبثور السوداء، كما أنها تعالج التجاعيد وتعالج الكلف والبقع الداكنة، وتقلل من حساسية الجلد.

تعمل على المحافظة على مستوى الإنسولين في الدم.

تعمل القرفة على تنعيم الشعر وتقوية بصيلاته وتمنع تساقط الشعر.

تعالج مشاكل المعدة وتطرد الغازات والسموم من المعدة وتعالج الانتفاخ.

تساعد القرفة على تنظيم الدورة الشهرية، كما أنها تستخدم كمسكن للآلام.

تخفف القرفة من ألم النفاس بعد الولادة وتعمل على تنظيف الرحم.

تعمل القرفة على تحسين أداء الجهاز التنفسي من أداء الرئة والقصبة الهوائية.

تعالج القرفة أعراض نزلات البرد من الرشح والسعال والأنفلونزا.

تقضي القرفة على رائحة الفم الكريهة.

تعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.

تستخدم القرفة كنوع من المسكنات الطبيعية حيث أنها تحتوي على مواد مخدرة تسكن الألم.

تساعد القرفة فى تخفيف ألم الأسنان.

تعمل القرفة على تقوية المفاصل وبناء العظام والغضاريف، لاحتوائه على الحديد والكالسيوم.

أضرار القرفة

لا تعتبر القرفة آمنة بالنسبة للسيدات الحوامل والمرضعات.

الإفراط فى تناول القرفة قد يؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم.

تضر القرفة بوظائف الكبد عند تناولها بكثرة.

تؤثر القرفة على نسبة السكر في الدم فقد تشكل خطرا إذا تم تناولها قبل إجراء العمليات الجراحية، لذلك ينبغي التوقف عن تناولها قبل الدخول إلى العمليات بفترة مناسبة حوالي أسبوعين.

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