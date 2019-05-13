فوائد الفواكه للجسم

فوائد الفواكه الصحية كثيرة لا تعد ولا تحصي لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، السكريات والأملاح ، المعادن المختلفة، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الغذائية، والتى تجعلها مفيدة للجسم وتمده بكل ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية، كما أنها تقوي الجهاز المناعي لدى الإنسان وتحارب الكثير من الأمراض، وينصح الأطباء بتناول الفواكه الطازجة يوميا، وتتميز بكثرة أنواعها وأصنافها المختلفة، ويمكن تناولها عصائر، كما أنها تتميز بكثرة فوائدها والتي سوف نوضح بعض منها من خلال تلك المقالة وتوجد مقالات للكثير من فوائد المشروبات الطبيعية التى تساعد في علاج الأمراض.

فوائد الفواكه لأعضاء الجسم

تفيد فواكه الكيوي، والموز، والفواكه التي تحتوي على الأحماض مثل البرتقال في علاج الجهاز الهضمي.

تفيد ثمار العنب والمشمش وظائف الكبد.

تفيد فاكهة الفراولة في علاج الأعصاب وتستخدم بمثابة مسكن للألم.

التفاح مفيد لصحة الدم وعلاج مشاكل المعدة والأمعاء.

تفيد ثمار التفاح والكمثرى والبرقوق والفراولة فى علاج القولون والجهاز التناسلي.

تفيد الفواكه التي تتميز بلونها الأصفر والبرتقالي في علاج أمراض العين والبصر.

تفيد كافة أنواع الفواكه لصحة الأوعية الدموية والقلب والرئتين.

يفيد كلا من ثمار التفاح والكمثرى والفراولة والبرقوق لصحة العظام.

تفيد الفواكه ذات اللون البرتقالي والأحمر والشمام لصحة المخ.

فوائد الفواكه الصحية

o تعمل على تقليل نسبة الدهون فى الجسم، وخفض نسبة الكولسترول في الدم.

o تساعد الفواكه فى عملية الهضم وعلاج الإمساك.

o تحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان، لأنها تقوي الجهاز المناعي فى الجسم.

o تساعد في العلاج والوقاية من أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

o تساعد فى خسارة الوزن الزائد، والحصول على جسم متناسق ورشيق.

o الوقاية الإصابة بفقر الدم، وتعويض نقص الحديد في الجسم.

o تساعد الفواكه في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والتحكم فى ضغط الدم.

o تحمى الفواكه من الإصابة بمرض السكري.

o تعمل الفواكه على تجديد خلايا الجلد وتقوية خصلات الشعر.

o تحتوي الفواكه على حمض الفوليك (أحد عناصر فيتامين ب)، الذي يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء.

o تفيد الفواكه في معالجة حالات النحافة.

o تمد الجسم بالطاقة اللازمة له.