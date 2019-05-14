فوائد الثوم في علاج الامراض خاصة السرطان وتقوية المناعة للجسم

يدخل الثوم في معالجة الكثير من الأمراض المختلفة، لاحتوائه على مكونات غذائية عالية، حيث يحتوي الثوم على فيتامينات أ، ب، ج، والأملاح والمعادن المختلفة، يعد الثوم من النباتات المنتشر زراعتها في كافة أنحاء العالم وهو أحد النباتات العشبية التي تعتمد على التكاثر الخضري في زراعته، وتتنوع فوائده على حسب طريقة تناوله، أكثر هذه الطرق فائدة، هي عندما يتم تناول الثوم على الريق له، كما أنه يتم تناوله ضمن مكونات الأطعمة في شكله السليم أو المطحون فهو يدخل في مكونات الكثير من الأكلات، فهو يضيف للطعام نكهة ومذاق مختلف.

فوائد الثوم للمناعة وعلاج السرطان

محارب للسرطان القولون والمعدة: حيث يحتوي الثوم على مادة الألبين والتي تعتبر مضادة للأورام السرطانية، و مركب الأليسين الذي يعمل على خفض الكوليسترول والدهون، والعمل على سيولة الدم. يعالج لسعات الحشرات والنحل. يقوي مناعة الجسم لمحاربة أمراض المناعة. يعالج حالات الرشح عن طريق تناول ثلاث فصوص من الثوم يوميا. مطهر معوي. يعالج أمراض اللثة. يساعد على الوقاية من مرض شلل الأطفال. يعمل على تكثيف الشعر ومعالجة تساقطه الذي يعاني منه الكثير، وذلك من خلال خلط رأس من الثوم مع خليط من الزيوت الطبيعية المتنوعة مثل زيت الزيتون وجوز الهند وزيت الخروع ، وزيت اللوز بمقدار 2 ملعقة كبيرة من كل نوع من الزيوت مع الثوم المهروس جيدا، ويوضع على النار حتى يدفئ ووضعه على الشعر لمدة 8 ساعات. بعالج الانفلونزا بوضع 7 فصوص من الثوم على عصير برتقال أو الليمون ويشرب على الريق. علاج تصلب الشرايين عن طريق وضع زيت الزيتون في وعاء مغطى وعرضه للشمس لمدة 40 يوم ثم تضع به الثوم المهروس وقوم بتناول ملعقة على الريق.

11. يعالج مشاكل السمنة: حيث يعمل على إزالة الكرش والبطن، عند تناول فصوص الثوم على معدة فارغة، حيث يعمل حرق الدهون.

فوائد الثوم في علاج الأمراض

يدخل الثوم في معالجة الكثير من الأمراض المختلفة، لاحتوائه على مكونات غذائية عالية، حيث يحتوي الثوم على فيتامينات أ، ب، ج، والأملاح والمعادن المختلفة، يعد الثوم من النباتات المنتشر زراعتها في كافة أنحاء العالم وهو أحد النباتات العشبية التي تعتمد على التكاثر الخضري في زراعته، وتتنوع فوائده على حسب طريقة تناوله، أكثر هذه الطرق فائدة، هي عندما يتم تناول الثوم على الريق له، كما أنه يتم تناوله ضمن مكونات الأطعمة في شكله السليم أو المطحون فهو يدخل في مكونات الكثير من الأكلات، فهو يضيف للطعام نكهة ومذاق مختلف.

فوائد الثوم للجسم المتعددة

محارب للسرطان القولون والمعدة: حيث يحتوي الثوم على مادة الألبين والتي تعتبر مضادة للأورام السرطانية، و مركب الأليسين الذي يعمل على خفض الكوليسترول والدهون، والعمل على سيولة الدم. يعالج لسعات الحشرات والنحل. يقوي مناعة الجسم لمحاربة أمراض المناعة. يعالج حالات الرشح عن طريق تناول ثلاث فصوص من الثوم يوميا. مطهر معوي. يعالج أمراض اللثة. يساعد على الوقاية من مرض شلل الأطفال. يعمل على تكثيف الشعر ومعالجة تساقطه الذي يعاني منه الكثير، وذلك من خلال خلط رأس من الثوم مع خليط من الزيوت الطبيعية المتنوعة مثل زيت الزيتون وجوز الهند وزيت الخروع ، وزيت اللوز بمقدار 2 ملعقة كبيرة من كل نوع من الزيوت مع الثوم المهروس جيدا، ويوضع على النار حتى يدفئ ووضعه على الشعر لمدة 8 ساعات. بعالج الانفلونزا بوضع 7 فصوص من الثوم على عصير برتقال أو الليمون ويشرب على الريق. علاج تصلب الشرايين عن طريق وضع زيت الزيتون في وعاء مغطى وعرضه للشمس لمدة 40 يوم ثم تضع به الثوم المهروس وقوم بتناول ملعقة على الريق.

11. يعالج مشاكل السمنة: حيث يعمل على إزالة الكرش والبطن، عند تناول فصوص الثوم على معدة فارغة، حيث يعمل حرق الدهون.

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