فوائد الشاي الأخضر في علاج الامراض واضرار الشاى

يعد الشاي الأخضر أحد أنواع الشاي المعروفة على مستوى العالم ومن أكثر الأنواع استهلاكا مثل القهوة، وهو عبارة عن شاي يحتوي على نسبة أكسدة قليلة، ولا يتخمر مثل باقي أنواع الشاي الأحمر، ويحضر الشاي الأخضر عن طريق تجفيف وتبخير أوراق الشاي الأخضر وهي طازجة دون التعرض لأكسدة مركبات الفينول المتعددة، ومن خلال الأبحاث التي أجريت ثبت أن الشاي الأخضر هو أكثر الأنواع فائدة لصحة الإنسان، ينتج الشاي الأخضر فى كلا من الصين واليابان بمقدار يتراوح ما بين 20:22% من الشاي الأخضر في العالم.

فوائد الشاي الأخضر في العلاج

اشتهر الشاي الأخضر بفوائده المتعددة منذ آلاف السنين، وقامت عليه الأبحاث والدراسات العلمية خلال الثلاث عقود الأخيرة، واكتشفوا أنه قادر على علاج العديد من الأمراض والوقاية منها، وله العديد من الفوائد لاحتوائه على أكثر مما تحتوي عليه العناصر الغذائية الأساسية.

يستخدم الشاي الأخضر في علاج الصداع ومسكن للآلام.

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي، ويطرد السموم من الجسم.

استخدمه الصينيون في وصفات تطويل العمر والمنشطات.

يساعد على الوقاية من حالات التسمم الغذائي.

يطرد رائحة الفم الكريهة، ويمنع التسوس.

يساعد الشاي الأخضر على حرق الدهون وفقدان الوزن.

يعمل على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض السرطان ويعالجه.

يحمي الإنسان من مرض السكري.

يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق زيادة نسبة الكولسترول النافع في الدم.

يكافح أمراض الفم والتهابات اللثة ويمنع تسوس الأسنان أو سقوطها.

يحارب الشاي الأخضر السمنة ويتحكم في زيادة وزن الجسم.

يقتل البكتيريا ويقاوم الفيروسات.

يحمي الجسم من حدوث أي تليفات مثل تليف الكبد أو الجلد أو الشرايين.

يمنع الشاي الأخضر تكون الحصى في الكلى.

يحسن من كثافة العظام وتقويتها كما أنه يخفف من خطر الإصابة الكسور.

أضرار الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، لذلك عند التفريط في تناوله يؤدي إلي الأرق والتوتر وزيادة ضربات القلب. يؤدي كثرة تناول الشاي الأخضر إلى عدم امتصاص الدم العناصر الغذائية الهامة مثل الحديد والكالسيوم. ينصح الأطباء الحوامل في الأشهر الأولى بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة وكذلك الشاي الأخضر. تناول الشاي الأخضر يتسبب في خروج الكالسيوم من الجسم عن طريق البول مما يؤثر على نسبة الكالسيوم في الجسم.

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