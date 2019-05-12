فوائد الكركديه في علاج الضغط المرتفع

يعد الكركديه من المشروبات المفضلة عند الكثير من الناس الكبار والصغار، يتميز بلونه الأحمر، ومذاقه الحامض، كما أن له العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وقد عرف منذ القدم بأهميته واستخداماته في مجال الطب لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يتحكم في ضغط الدم ويساعد في علاج الضغط المرتفع، وتتنوع نبات الكركديه فمنها الأحمر والأصفر والأبيض، ولكن أشارت الأبحاث والدراسات على أن اللون الأحمر أكثرهم استخداما وفائدة.

فوائد الكركديه الطبية

يحافظ على درجة حرارة الجسم ويعالج حالات احتباس الماء.

يحافظ على توازن السوائل في جسم الإنسان.

يعالج الكركديه الأعراض التي تنتج عن حدوث خلل في هرمونات خاصة التي تصيب الإنسان في سن اليأس.

يساعد الكركديه على خسارة الوزن.

يعالج نزلات البرد والانفلونزا فهو مصدر غني فيتامين سي، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي لعلاج الفيروسات.

يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة أمراض السرطان، وتعمل على تقوية المناعة.

يساعد الكركديه في علاج التهابات المفاصل والعظام، وأمراض القلب والزهايمر.

يساعد الكركديه مرضى السكري من خلال السيطرة على مستوى السكر بالدم.

يعمل الكركديه على تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

فوائد الكركديه لعلاج مرضى ضغط الدم

يساعد مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم والتحكم فيه، وله مفعول أدوية الضغط ولكنه مشروب طبيعي لا يرافقه حدوث آثار جانبية، كما أكدت الدراسات والأبحاث أن مشروب الكركديه الساخن أو البارد لا يساعد في ارتفاع ضغط الدم، فكلاهما يعمل على خفض ضغط الدم، ومن من أهم المشروبات التى تساهم في علاج الضغط المرتفع

فوائد الكركديه للحامل

ينبغي على المرأة في فترة الحمل ان تنتبه لما تتناوله من أطعمة ومشروبات، وعلى الرغم من فوائد الكركديه المتعددة إلا أنه غير آمن بشكل كافى على المرأة الحامل والمرضعة، فهو يتسبب فى بعض الأحيان في حدوث بعض الاضطرابات في المعدة، كما أنه قد يعرض الأم لحدوث الإجهاض، أو حدوث ولادة مبكرة، كما أن الكركديه يمكن أن يسبب للمولود حدوث انخفاض فى الوزن، لذلك ينبغي توخى الحذر عند تناوله.