فوائد الرمان للجسم خاصة تقوية الذاكرة

يحتوي الرمان على العديد من الفوائد الغذائية لصحة الجسم، وقد استخدم منذ آلاف السنين لعلاج العديد من الأمراض المختلفة، كما كان يستخدم منذ 1500 سنة لعلاج الدودة الشريطية وغيرها من الطفيليات، كما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والأصباغ الطبيعية، يرجع المنشأ الأول للرمان إلي إيران، كما أنه يتميز بأنه فاكهة متعددة الحالات المناخية، ويزرع في بيئات مختلفة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة وروسيا، كما ينبت في الصين والهند واليابان.

فوائد الرمان لجسم الإنسان

تحسين الذاكرة: يعمل الرمان على تقوية الذاكرة وتحفيزها، كما ينصح المتخصصين من تناول معدل 2 جم من الرمان للمريض بعد الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية، حيث يعمل الرمان على حماية المريض من التعرض لحدوث اضطرابات في الذاكرة . يحسن الذاكرة البصرية واللفظية. يحفز النشاط البدني والرياضي، يجب تناوله قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة. يكافح الرمان البكتريا والفطريات ويحمي الفم من العدوي، ويعالج التهابات الفم. تحسين صحة المفاصل: يعمل الرمان على تخفيف آلام المفاصل ويعد مضاد لالتهابات المفاصل حيث إنه يحتوي على مركبات نباتية (البونيكاليجينس- حمض البونيسيك)كما أثبتت الدراسات أنه يثبط الإنزيمات للأشخاص الذين يعانون من أمراض الخشونة في المفاصل. يقضي الرمان على الالتهاب الذي يؤدي إلى أمراض السرطان والقلب والسكري والسمنة، بسبب احتواءه على مضادات الأكسدة. يحد من انتشار الخلايا السرطانية والعمل على قتلها. يساعد على تخفيف ضغط الدم.

نصائح هامة لتناول الرمان مع الأدوية

لا ينصح بتناول الرمان مع أدوية انخفاض ضغط الدم، حتى لا يؤدي إلي حدوث هبوط حاد في الضغط.

لا ينصح بتناول الرمان مع أدوية خفض الكوليسترول، وذلك لأنه يقلل من سرعة الأدوية الخافضة للدهون في الكبد مما يؤدي إلي حدوث أعراض جانبية لتلك الأدوية.

لا ينصح تناول الرمان لمرضى الحساسية.

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