فوائد الكركم واستخداماته في العلاج

يعد الكركم هو واحد من أفراد عائلة الزنجبيل ويسمى الكركم بالزعفران الهندي، ويتميز باللون الأصفر وهو الذي يعطي للكاري لونه الأصفر، يشار إليه بأنه واحد من النباتات المعمرة ومذاقه مر، يزرع في آسيا في المناطق الاستوائية، وبلاد الهند والصين، ويتكون نبات الكركم من جذر وساق تمتد الساق إلى ارتفاع يتراوح ما بين المتر والمتر ونصف، ولها جذور ذات سمك لونها بني مائل للون الأحمر.

العناصر والمعادن الأساسية في الكركم

يحتوي مقدار من الكركم ملعقة واحدة أو ما يعادل وزن 7جم من الكركم على العناصر التالية: 24 من السعرات الحرارية، و6 من السعرات الحرارية الدهنية. يحتوي الكركم على عدد جرام واحد من الدهون الغير مشبعة. يحتوي الكركم على 3 ملليجرام من عنصر الصوديوم. يحتوي على عدد 4 جرام من الكربوهيدرات. يحتوي على جرام واحد من الألياف الغذائية. يحتوي على فيتامين (ج). خالي تماما من الكولسترول والسكر.

فوائد الكركم واستخداماته

يعمل الكركم على تخفيف الآلام.

الكركم يحافظ على البشرة، يعالج البثور وحب الشباب، ويقلل من ظهور التجاعيد.

يساعد الكركم في التئام الجروح، حيث يعمل على زيادة الأنسجة والخلايا حول الجرح.

يعمل الكركم على تحسين وظائف الكبد.

يعد الكركم علاج فعال لمرضى الزهايمر، كما أنه يعمل على الوقاية منه.

يستخدم الكركم كمضاد للالتهابات.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوي على مضادات الأكسدة.

اضرار الكركم على جسم الإنسان

يعمل الكركم على زيادة تقلصات الرحم، وينبغي الابتعاد عن تناوله بالنسبة للنساء الحوامل.

قد يؤدى تناول الكركم إلى حدوث هبوط مفاجئ للسكر، لذلك ينصح بالاعتدال في تناوله بالنسبة لمرضى السكري.

يعمل على خفض إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال.

يؤدى إلى زيادة الاحتمال بالإصابة بحصى المرارة، وحدوث اضطرابات معوية.

يزيد من فقر الدم فى الجسم.

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