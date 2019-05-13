فوائد الماء للصحة وكميات المياه الموصى بها

الماء هو عنصر أساسي في حياة الكائنات الحية، يشكل النسبة الأكبر في جسم الإنسان ولا يمكن العيش بدونه، يشكل الماء نسبة 75% :55% من تكوين جسم الإنسان، يعمل عنصر الماء على المحافظة على صحة الجسم و توازن وظائف الجسم، عن طريق شرب الماء بشكل معتدل، عن طريق تناول الماء في شكله المباشر، أو دخوله كعنصر من عناصر الطعام، والمشروبات المختلفة، أو عن طريق تناول كميات مناسبة من الخضار والفواكه الطازجة.

فوائد الماء للجسم

تناول الماء عن العطش يعوض نقص الماء في الجسم.

تناول الماء يعمل على تحقيق توازن العناصر المعدنية في الجسم.

يساعد الماء على تعزيز عملية الهضم، والامتصاص، كما أنه يعمل على إنتاج اللعاب.

يساعد الماء في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بعنصر الماء على خفض السعرات الحرارية في الجسم وخسارة الوزن.

يساعد في الشعور بالشبع ولذلك ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل السمنة أن يشربوا كوب من الماء قبل الوجبات للشعور بالشبع.

يحافظ الماء على صحة الكليتين التي تخلص الجسم من السموم.

يعالج حصوات الكلى ويمنع تكونها.

يعد تناول الماء علاج للصداع.

يساعد الماء على زيادة النشاط البدني.

يحافظ على أداء الأنسجة الحساسة.

يخلص الجسم من السموم عن طريق العرق، والبول.

يحافظ على المفاصل.

يساعد الماء في الحفاظ على السيولة في الدم، ويعمل على الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

ما هى كميات الماء الموصى بها؟

تناول كوب واحد من الماء قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على هضم الطعام.

تناول عدد كوبين من الماء بعد الاستيقاظ من النوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى جسم الإنسان.

تناول كوب واحد من الماء قبل الاستحمام يساعد على خفض ضغط الدم.

تناول كوب واحد من الماء قبل النوم يعمل على التقليل من احتمالات الإصابة بالسكتة أو النوبات القلبية.

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