BMW أول سيارة تعمل بالمفتاح الرقمي عبر هواتف الأيفون

أعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات عن نقلة تكنولوجية هائلة نتيجة التعاون بينها وبين شركة أبل، حيث سوف تعمل سيارات بي أم دبليو قريبًا بالمفتاح الرقمي أو الذكي، لتكون أول سيارة يمكن فتحها وغلقها عن طريق الهاتف، حيث تم تطوير تطبيق على الأيفون وهو المفتاح الرقمي لسيارات bmw، ويقدم هذا التطبيق مزايا هائلة جدًا لصاحب السيارة، ويحقق نقلة ترفيهية هائلة لمالكي سيارات bmw.

معلومات عن مفتاح سيارة BMW الرقمي على IPHONE

يمكنك من خلال مفتاح سيارة بي أم دبليو الرقمي على الأيفون، فتح السيارة وغلقها، وأيضًا تشغيل السيارة، بأعلى مستويات ودرجات الأمان والخصوصية، في حالة نفاذ شحن بطارية الأيفون، يعمل مفتاح بي أم دبليو الرقمي لمدة خمسة ساعات، في حالة غلق الأيفون يدويًا، يعمل المفتاح الرقمي عند إعادة التشغيل، يمكنك مشاركة المفتاح مع 5 من أصدقائك المقربين على الأكثر.