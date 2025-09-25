رابط منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي cbl.gov.ly/ratebak للإستعلام عن صرف المرتبات

في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية، تم إطلاق منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي كخطوة نوعية تتيح للموظفين متابعة مستحقاتهم المالية لحظة بلحظة، من خلال رابط منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly يستطيع موظفوا القطاع العام الاطلاع على بيانات مرتباتهم الشهرية بكل شفافية وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المالية يدوي.

راتبك لحظي

منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي cbl.gov.ly/ratebak منصة إلكترونية رسمية تهدف إلى تمكين الموظفين الحكوميين من الاطلاع على بياناتهم المالية بشكل فوري، توفر هذه المنظومة إمكانية معرفة قيمة الراتب الأساسي، العلاوات الشهرية، الخصومات أو الاستقطاعات، وتاريخ الصرف، ما يمنح الموظفين رؤية واضحة ومباشرة لحقوقهم المالية، ويعد رابط راتبك لحظي الرابط fcms.cbl.gov.ly هو البوابة الرسمية لهذه الخدمة الرقمية.

منظومة مصرف ليبيا المركزي

يمكن لجميع الموظفين الدخول إلى رابط منظومة راتبك لحظي عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من خلال الرابط fcms.cbl.gov.ly حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني والرقم الوظيفي ليتم استعراض جميع تفاصيل الراتب الشهري بشكل لحظي ودقيق، وتأتي هذه الخدمة المجانية في إطار تعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

رابط التسجيل في cbl.gov.ly/ratebak

للاستفادة من منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي يجب على الموظفين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منظومة راتبك لحظي مصرف ليبيا المركزي من خلال الرابط https://cbl.gov.ly/ratebak/ والمتابعة.

إدخال الرقم الوطني المرتبط بالهاتف والرقم الوظيفي في الخانات المخصصة بدقة.

التأكد من صحة البيانات، حيث تظهر رسالة “تم بنجاح” في حال مطابقة المعلومات.

الضغط على زر “تسجيل الدخول” لعرض جميع تفاصيل الراتب الشهري والعلاوات والخصومات.

شروط استخدام المنظومة

يجب أن يكون الرقم الوطني مرتبط برقم هاتف مفعل ومسجل لدى المصرف.

تطابق بيانات الحساب المصرفي مع الرقم الوطني ورقم الهاتف شرط أساسي لتفعيل الخدمة.

في حال امتلاك بطاقة الأغراض الشخصية يمكن تسجيل الدخول مباشرة دون الحاجة لإجراءات إضافية.

مميزات المنظومة

تتميز خدمة راتبك لحظي الرابط fcms.cbl.gov.ly بعدة نقاط تجعلها من أهم الأدوات الرقمية في ليبيا 2025:

إمكانية الاطلاع على تفاصيل المرتب في أي وقت وبشكل لحظي.

متاحة لجميع موظفي القطاع العام دون أي رسوم.

تمنح الموظفين معلومات موثوقة عن مرتباتهم بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.

يتم تحديث البيانات فور صرف المرتبات من مصرف ليبيا المركزي.

الحد من الزيارات الميدانية لفروع المصارف والإدارات المالية الحكومية.

تمثل راتبك لحظي نقلة نوعية في الإدارة المالية الحكومية بليبيا، حيث يتيح للموظفين متابعة رواتبهم والاطلاع على جميع التفاصيل المرتبطة بها بسهولة، هذا يسهم في تعزيز كفاءة النظام الحكومي، ويقلل الأخطاء الناتجة عن الإجراءات الورقية التقليدية. كما يدعم مصرف ليبيا المركزي راتبك لحظي استراتيجية الحكومة الليبية للتحول الرقمي في الخدمات المالية والإدارية.