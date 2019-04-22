جوجل تسلط الضوء على التنوع الطبيعي إحتفالاً بـ “يوم الأرض” ٢٠١٩

وقع اختيار “جوجل” على عدد من الكائنات التي تتميز بخصائص فريدة كرمز للاحتفال بيوم الأرض العالمي والموافق ٢٢ إبريل من كل عام، وكان من ضمن هذه الكائنات المختارة: “طائر القطرس المتجول” صاحب الجناحين الأطول في الطيور الحية، و “شجرة الخشب الأحمر الساحلية” وهي الشكرة الأطول في العالم، و “الضفدع بيدوفرين أماينسس” وهو الضفدع الأصغر في العالم، و”زهرة الزنبق العملاقة” وهي إحدى أكبر النباتات المائية حجماً، و “شوكيات الجوف” وهي أقدم أنواع الكائنات الحية، و “حشرة قافزات الذيل” التي تعيش في الكهوف العميقة، وتقدمها جوجل لتسلط الضوء على تنوع وتفرد وروعة أشكال الحياة المختلفة على الأرض.

الجدير بالذكر أن يوم الأرض تم الإحتفال به أول مرة عام ١٩٧٠، وكان السناتور “غايلورد نيلسون” هو أول من احتفل به وذلك بعد زيارة قام بها لشواطئ كاليفورنيا، لاحظ فيها تأثير النفط على الحياة السمكية والنباتية بالمنطقة، فما كان منه إلا أن طالب الكونجرس في واشنطن بتحديد يوم ٢٢ إبريل من كل عام كيوم للفت النظر لأهمية تنوع الحياة على كوكب الأرض وكيفية الحفاظ على هذا التنوع بشكل مستمر.

يحتفل اليوم ١٨٤ بلداً بيوم الأرض، وينصب معظم جهود فعاليات يوم الأرض منذ التسعينات على لفت الأنظار لظاهرة الاحتباس الحراري، والأعراض الجانبية للاستهلاك المتعاظم للوقود الأحفوري (البترول والفحم) وما ينتج عنه من انبعاثات ضارة.

في عام ٢٠١٥، رصدت تقارير دولية أن ٩ ملاين شخص قد توفوا بسبب عوامل متعلقة بالتلوث، منهم ١.٧ مليون طفل، وكان لتلوث الهواء النصيب الأكبر.

فيديو من البي بي سي عن طائر القطرس المتجول صاحب الجناحين الأطول من بين الطيور، والذي يطير مسافة أميال بدون رفرفة واحدة من جناحاته!

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