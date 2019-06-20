يوم الأب Father’s Day: جوجل يغير شعاره وفيديو مؤثر يجتاح اليوتيوب بهذه المناسبة!

يحتفل اليوم محرك البحث جوجل بيوم الأب أو Father’s Day وذلك بتغيير شعاره إلى صورة متجركة لبطة ترعى أبنائها في إشارة لرعاية الوالد لأبنائه ولكن في صورة طريفة، ويعتبر يوم ٢١ يونيو هو اليوم الرسمي للإحتفال بالأبوة على نظير يوم ٢١ مارس من كل عام والمعروف بعيد الأم، ولعل من الغير معروف أن يوم الأب تم الاحتفال به منذ القرون الوسطى ولكن كان يوم ١٩ مارس، وبعد ذلك احتفلت الولايات المتحدة به كثالث يوم أحد في شهر يونيو، وتم الاستقرار على يوم ٢١ يونيو لتحتفل به أغلب الدول.

وفي سياق متصل انتشر فيديو على الانترنت بمناسبة يوم الأب يُظهر فتاة تهدي زوج أمها هدية عبارة عن صورة تجمعهما وهي صغيره وبجانبها في برواز كبير جميع ملحوظاته التي كان يتركها لها على باب غرفتها منذ ٦ سنوات، في إشارة أنها كانت كل هذه الفتره تجمع تلك الملحوظات وتعمل بها وتحتفظ بها، وقد حقق الفيديو ملايين المشاهدات عالميا.