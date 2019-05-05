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سلطنة عمان تُعلن موعد أول أيام رمضان

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أعلنت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع هلال رمضان ونتيجة الرؤية الشرعية وتحري هلال الشهر الكريم 2019-1440، وقالت الوزارة بسلطنة عمان في بيانها الرسمي أنه قد تعذرت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الأحد 29 شعبان 1440 الموافق  5 مايو 2019، ليكون غدا الإثنين 6 مايو هو المتمم لشهر شعبان 1440، على أن يكون أول أيام شهر رمضان 1440 في سلطنة عمان رسميا هو يوم الثلاثاء 7 مايو 2019.

لجنة استطلاع هلال رمضان بعمان اجتمعت اليوم في ديوان وزارة الأوقاف برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد، وتواصل معها اللجان الميدانية والتي انتشرت في كل أماكن عمان لتحري الهلال، حيث أبلغت اللجان الميدانية اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة بعدم ثبوت رؤية الهلال، كل عام وأنتم بخير.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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