سلطنة عمان تُعلن موعد أول أيام رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع هلال رمضان ونتيجة الرؤية الشرعية وتحري هلال الشهر الكريم 2019-1440، وقالت الوزارة بسلطنة عمان في بيانها الرسمي أنه قد تعذرت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الأحد 29 شعبان 1440 الموافق 5 مايو 2019، ليكون غدا الإثنين 6 مايو هو المتمم لشهر شعبان 1440، على أن يكون أول أيام شهر رمضان 1440 في سلطنة عمان رسميا هو يوم الثلاثاء 7 مايو 2019.

لجنة استطلاع هلال رمضان بعمان اجتمعت اليوم في ديوان وزارة الأوقاف برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد، وتواصل معها اللجان الميدانية والتي انتشرت في كل أماكن عمان لتحري الهلال، حيث أبلغت اللجان الميدانية اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة بعدم ثبوت رؤية الهلال، كل عام وأنتم بخير.