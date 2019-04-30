موعد يوم الرؤية واستطلاع هلال رمضان 1440.. وتاريخ أول أيام شهر الصيام في السعودية 2019

متى موعد يوم الرؤية واستطلاع هلال شهر رمضان 1440 في السعودية ومتى أول أيام شهر الصيام فلكيا، وما هي نتيجة استطلاع الهلال، أسئلة كثيرة حول موعد أول رمضان 2019 في السعودية سنجاوب عليها من خلال موقعنا موقع كلمة دوت أورج، وشهر رمضان هو الشهر المرتقب من العام للأخر، شهر الخير واليمن والبركات، شهر الرحمة والمغفرة والفوز باللجنة، الشهر الذي فيه أفضل الليالي “ليلة القدر”، اللهم بلغنا رمضان.

موعد يوم الرؤية واستطلاع هلال رمضان 1440-2019 في السعودية

بدأ شهر شعبان في السعودية يوم السبت 6 أبريل 2019، ويوم الرؤية واستطلاع هلال رمضان سيكون مساء يوم 29 شعبان 1440، الموافق يوم السبت 4 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية لن تتم مشاهدة الهلال في السعودية مساء السبت، ليكون الأحد 5 مايو 2019 هو المتمم لشهر شعبان الذي سيكون كامل العدد فلكيا، ليكون أول رمضان بالمملكة فلكيا يوم الإثنين 6 مايو 2019.

موعد أول رمضان 1440 في السعودية تحدده نتيجة الرؤية واستطلاع الهلال

يتم تحديد أول رمضان 1440 في السعودية عن طريق الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال، حيث تدعو المحكمة العليا لتحري الهلال مساء يوم تحري الهلال يوم السبت 4 مايو 2019، هذا وسوف نتابع معكم بيان المحكمة العليا بخصوص استطلاع هلال رمضان 2019.

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