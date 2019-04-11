جوجل تحتفل بأول صورة لثقب أسود “First Image of a Black Hole” في التاريخ، وأينشتاين كان على صواب!

استطاع فريق من العلماء أمس الأربعاء الكشف عن أول صورة في التاريخ لثقب أسود، الصورة التي عمل عليها أكثر من ٢٠٠ عالم وتم انعقاد ٦ مؤتمرات صحفية عالمية للإعلان عن هذا الكشف العظيم في أوقات متزامنة، وبسبب هذا الكشف العلمي الكبير، أدركت شركة جوجل أنه لابد من تعريف مستخدميها بهذا الكشف وذلك عبر تغيير شعارها إلى صورة متحركة تحول كلمة “جوجل” إلى ثقب أسود وفق ما أظهرته الصور المنشورة بالأمس.

فيديو الكشف عن الحدث:

الجدير بالذكر أن الثقوب السوداء افترض وجودها العلماء بشكل نظري، وهي توصف بأنها مناطق في الكون شديدة الكثافة، أي أنها تحتوي كتلة هائلة بالنسبة إلى حجمها تفوق ملايين المرات كتلة الشمس، وبالتالي تمتلك جاذبية رهيبة، ووفق ما أشار إليه “أينشتاين” فإن الضوء ينحني عند أطراف هذه الثقوب السوداء، ولهذا تسمى بهذا الإسم، ومن الصور الملتقطة اليوم فيبدو أن العالم الفذ قد كان على حق، فتظهر الصور ضوء شديد القوة وفي المنتصف سواد قاتم.

وحول الثقب الذي تم رصده في الصورة المعلن عنها بالأمس، فإن علماء الفلك وصفوه أنه “وحش هائل”، حيث تبلغ مساحته ٤٠ مليار كيلومتر مربع، وتبلغ كتلته ٦،٥ مليار ضعف كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض مسافة ٥٠٠ مليون ترليون كيلومتر عن الأرض (نحو ٥٤ مليون سنة ضوئية).

ويعتبر العلماء هذا الكشف خطوة كبيرة للبشرية نحو فهم أفضل للكون، كما يعد العلماء بمزيد من الإكتشافات خلال الأسابيع القادمة.

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