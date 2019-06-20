“Gold price today” أحدث أسعار جرامات الذهب اليوم الجمعة مقابل الدينار الكويتي في السوق المحلى للكويت

نتابع معكم اليوم أحدث أسعار جرامات أسعار الذهب اليوم في الكويت، حيث أن سعر الذهب من أهم المعلومات الاقتصادية التى يهتم بها العديد من الأشخاص، وخصوصاً المقبلين على الزواج، فالذهب يتزين به المرآة في كل مكان وفي كل دولة لايوجد أي اختلافات، ويستخدم للعديد من الأغراض، والجدير بالذكر أن سعر الذهب في الكويت هام للغاية، وذلك نظراً لأنه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال ذلك التقرير الذي تم إعداده من فريق موقع ” كلمة دوت أورج” سوف نعرض على حضراتكم جداول مفصلة ومحدثة بشكل دوري ومستمر بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بعملة الدينار الكويتي وأيضاً العملة الخضراء “الدولار الأمريكي”، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يومياً وذلك حسب توقيت العاصمة، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأخبار.

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أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 21-6-2019

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي أسعار الذهب عيار 24 13.50 دينار $44.45 أسعار الذهب عيار 22 12.38 دينار $40.75 أسعار الذهب عيار 21 11.81 دينار $38.90 أسعار الذهب عيار 18 10.13 دينار $33.34 أسعار الذهب عيار 14 7.88 دينار $25.93 أسعار الذهب عيار 12 6.75 دينار $22.23 أسعار أوقية الذهب 419.87 دينار $1,383 أسعار جنيه الذهب 94.51 دينار $311.18 أسعار كيلو الذهب 13,501 دينار $44,453