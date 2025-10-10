interieur.gov.dz.. خطوات التسجيل في قرعة الحج 2026 الجزائر موقع وزارة الداخلية إلكترونياً

تم فتح التسجيل في قرعة الحج، حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر عن فتح باب التسجيل للمواطنين بداية من الأربعاء 8 أكتوبر حتي يوم الخميس 6 نوفمبر، وفي خلال هذا الشهر يمكن للمواطن الجزائري الراغب في الحج إلي بيت الله وتنطبق عليه الشروط المعلنة من وزارة الداخلية الجزائرية، التقديم إلي قرعة الحج وانتظار النتائج التي سوف تظهر لاحقاُ.

رابط التسجيل في قرعة الحج

يمكن التسجيل في قرعة الحج 2026 في الجزائر عبر الرابط www.interieur.gov.dz، حيث يعد التسجيل مفتوحاً لجميع المواطنين المقيمين داخل الجزائر وراغبين في أداء فريضة الحج، لكن يجب تقديم بيانات دقيقة أثناء عملية التسجيل، بالإضافة إلي استيفاء كافة الشروط، وتتوفر عملية التسجيل في قرعة الحج بالجزائر من خلال طريقتين فقط، الطريقة الأولى إلكترونية لحاملي جوازات السفر البيومترية، وهناك طريقة من خلال تعبئة الاستمارة يدوياً من البلدية لم لا يملك جواز سفر.

شروط التسجيل

وأعلنت وزارة الداخلية عن الشروط الواجب توافرها في التقديم على قرعة الحج للمواطن الجزائري.

أن تكون مواطن جزائري.

على المتقدم للتسجيل بلوغ سن 19 عاماً على الأقل.

يمنع بشكل كامل التسجيل في أكثر من بلدية.

يجب أن لا تكون قد أديت الحج منذ سبع سنوات (منذ 2019).

إلزامية وجود محرم للسيدات أقل من 45 عاماً.

خطوات التسجيل

نشرح لكم بالصور خطوات التسجيل في قرعة الحج 2026 في الجزائر.

في البداية انتقل إلي موقع وزارة الداخلية الجزائرية.

انقر على الولوج إلي خدمة التسجيل لقرعة الحج.

بعد قراءة الشروط أنتقل إلي صفحة التسجيل واكتب البيانات بشكل دقيق.

بعد التسجيل وتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني سجل الدخول واكمل المعلومات كما بالصورة.

بعد كتابة رقم جواز السفر ستظهر بياناتك لكن سيكون عليك كتابة بعض البيانات الأخرى كما بالصورة.