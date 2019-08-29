“Loading” نتائج التوجيهي بالأردن الدورة التكميلية 2019 عبر موقع عمان جو وموقع ايديويف

قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالأردن، بالتصريح عن أن نتائج الدورة الصيفية التكميلية سوف تعلن ظهر يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 ، وذلك بعد الإنتهاء من فاعليات المؤتمر الصحفي، والذي من المقرر أن يتم بمقر الوزارة صباح السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً للإعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة 2019 الدورة التكميلية الصيفية بالأردن.

وينتظر الالآف من الطلاب الإعلان عن النتيجة رسمياً، وذلك في وسط حالة من التوتر والقلق، حيث قاموا طلاب المدينة الأردنية بتأدية امتحاناهم على أكمل وجه دون وقوع أي مشاكل أمنيبه حسب تصريحات الوزارة، وفور انتهائهم من الامتحانات بدأت أعمال تصحيح الدفادتر الإمتحانات لجميع الطلاب في كافة الأقسام والفروع، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نوافيكم بأهم الأخبار المتعلقة بالنتيجة في الأردن، وذلك لإطمئنان الطلاب وكذلك أولياء الأمور.

نتائج الثانوية العامة 2019 في الأردن

صرحت الوزارة في المملكة الأردنية، أن نتيجة الثانوية العامة يمكن للطلاب الإستعلام عنها عهن طريق شبكة الإنترنت، وذلك تسيهلاً على الطلاب، حيث صرحت بأن مايقرب من 76 ألف طالب وطالبة ، قد قاموا بدخول وتأدية الإمتحان في الممكلة الهاشيمية وضواحيها.

رابط نتائج التوجيهي

رابط موقع ايديويف نتائج التوجيهي 2019

من المقرر أن يتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 في المملكة الأردنية “الدورة التكميلية” خلال الساعات القادمة عبر موقع ايديويف من خلال الإسم ورقم الجلوس، وسوف نقوم بالتغطية الشاملة لحظة بلحظة فيما يخص النتيجة فانتظرونا.