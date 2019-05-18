من هو عمر الخيام الذي تحتفل به جوجل اليوم بمناسبة ذكرى ميلاده؟

يحتفل محرك البحث “جوجل” اليوم بشخصية إسلامية شهيرة كانت أحد أشهر الفلاسفة والشعراء، وهى شخصية عمر الخيام، تلك الشخصية التى ذاع صيتها فى العالم كله بأعماله وأدبه وفلسفته وشعره بجانب تفوقه ونبوغه فى العلوم، ونوضح لكم خلال المقالة على موقعنا “كلمة دوت أورج” كافة المعلومات عن عمر الخيام التى من الممكن أن تغيب عن الكثيرين، فإلى نص المقال.

من هو عمر الخيام

هناك الكثير والكثير من المعلومات القيمة عن الشاعر والفيلسوف الكبير عمر الخيام، وقد لخصنا لكم بعض أبرز المعلومات عن حياته وموطنه وعلمه وشعره كالتالي: