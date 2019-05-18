من هو عمر الخيام الذي تحتفل به جوجل اليوم بمناسبة ذكرى ميلاده؟

يحتفل محرك البحث “جوجل” اليوم بشخصية إسلامية شهيرة كانت أحد أشهر الفلاسفة والشعراء، وهى شخصية عمر الخيام، تلك الشخصية التى ذاع صيتها فى العالم كله بأعماله وأدبه وفلسفته وشعره بجانب تفوقه ونبوغه فى العلوم، ونوضح لكم خلال المقالة على موقعنا “كلمة دوت أورج” كافة المعلومات عن عمر الخيام التى من الممكن أن تغيب عن الكثيرين، فإلى نص المقال.
من هو عمر الخيام
هناك الكثير والكثير من المعلومات القيمة عن الشاعر والفيلسوف الكبير عمر الخيام، وقد لخصنا لكم بعض أبرز المعلومات عن حياته وموطنه وعلمه وشعره كالتالي:
- اسمه الحقيقى غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام أما شهرته عمر الخيام جائت من مهنة أبيه حيث كان يمتهن صنع الخيام.
- يُعد عمر الخيام من أشهر الفلاسفة والشعراء المسلمين.
- وُلد عمر الخيام فى مدينة نيسابور من خراسان، ولكن هناك أراء قوية تُفيد بأنه من أصل عربي.
- تفوق في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.
- من المذهل أن تعرف أن حساب المثلثات الذى ندرسه اليوم فى المدارس أول من اكتشفه هو عمر الخيام.
- تعلم مع صديقين واتفقوا على مساعدة بعضهم البعض، ومن يؤاتيه الحظ يساعد الآخرَينِ، وبالفعل عندما أصبح صديقه نظام الملك وزيراً للسلطان ساعده بالمال الكثير مما ساعد الخيام على التفرغ للعلم والدراسة.
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